“Game of Thrones” se vuelve franquicia

Los ejecutivos de HBO ya preparan cuatro posibles continuaciones a su serie emblema, que llegará a su fin en 2018

| Publicado en Edición Impresa

La gallina de los huevos de oro no puede morir: como se especula desde hace meses, “Game of Thrones”, el megaéxito de HBO, tendrá vida después de la “muerte”, ya que tras el estreno de la última tanda de episodios, en 2018, será sucedida no por uno sino por cuatro “spin offs”, que transcurrirán en el mismo y vasto mundo creado por George R.R. Martin pero que presentarán nuevos personajes, momentos diferentes en la historia de Poniente y, lógicamente, guiños a la serie original.

Las cuatro ideas están aún en etapa de desarrollo, y serán exploradas sin poner fechas límites: los guiones serán escritos “en el tiempo que necesiten los escritores”, tras lo cual HBO evaluará cuál de los proyectos es viable para construir una serie entera alrededor.

CUATRO PROPUESTAS

Cuatro guionistas, así como el creador de “Game of Thrones”, George R.R. Martin, están implicados en estos potenciales intentos para ampliar el universo de la serie que protagonizan Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage y Lena Headey. Martin colaborará con Jane Goldman y Carly Wray en dos de esos proyectos, mientras que Max Borenstein y Brian Helgeland darán forma a las otras dos ideas.

Los “showrunner” (máximos responsables de una serie) de “Game of Thrones”, Dan Weiss y David Benioff, no están involucrados en la escritura de estos proyectos, pero figurarían como productores ejecutivos junto a Martin si finalmente alguno de ellos recibiera luz verde.

Por el momento se desconoce si se trata de historias que suceden antes o después de la narración de “Game of Thrones” o si, por el contrario, son narraciones derivadas de su trama, motivo por el cual es posible especular respecto a cuál de las historias que Martin ha contado en sus voluminosos tomos y que no vieron la luz en la serie, o cuál de aquellas que el autor ha descrito en “Una historia de hielo y fuego”, la enciclopedia de Poniente (puede conseguirse en la Feria del Libro) “picará en punta” para convertirse en el primer desprendimiento de la serie. Una especulación que abordamos a continuación.