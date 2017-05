La ambigüedad como potencia

De miércoles a domingo, se mostrará en el TACEC la creación de Amparo González Sola y Juan Onofri Barbato, que busca desde la danza y la performance partir hacia un lugar sin referentes estéticos para revelar nuevas miradas y nuevas formas de pensar los cuerpos

Un escenario circular, dos performers en escena y la exploración de los cuerpos, del escenario, de los espectadores, y de la luz y el sonido como cuerpos, brindarán el marco para la experiencia íntima y experimental que se mostrará desde el miércoles en la segunda obra de la temporada 2017 del Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino: “Es un espectáculo pensado desde la danza y desde la performance” pero “el trabajo abre un montón de interrogantes y de vacíos que no tienen respuesta”, explica Juan Onofri Barbato sobre “Caravana”, la pieza que interpreta y dirige junto a Amparo González Sola en el TACEC y que busca, a partir del desborde de las fronteras de la danza, construirse en esos espacios desconocidos, convirtiendo la ambigüedad en potencia como una toma de posición política.

A tal fin, el espacio de experimentación del Teatro Argentino se verá reorganizado durante cinco noches (del miércoles al domingo), para colocar al público en un círculo muy próximo al centro de la escena, situación reforzada por el sonido y la luz. “Es una obra que tiene el deseo de producir una situación inmersiva. Quienes estén dentro van a estar dentro de la experiencia, muy cerca nuestro. La división del espacio no es tal, estamos todos muy próximos, los espectadores entre sí, el espacio con los espectadores, la propuesta sonora de Ismael Pinker es envolvente... es una situación de intimidad que hemos buscado, intentando que algo de lo que nos pasa a nosotros se pueda compartir”, explica el rionegrino Onofri Barbato, quien ya pasó por la sala del TACEC en 2012 con “Los posibles”, que luego se convertiría en cine.

Y su compañera agrega que esa búsqueda de intimidad pretende no “intimidar”: “A partir de lo sonoro, de lo lumínico, del estado de los cuerpos, queremos que la pieza no sea tiránica para el espectador: queremos que pueda haber una participación perceptiva del espectador que no sea unidireccional, que el espectador pueda desplegar su propia experiencia respecto a lo que sucede”, revela la bailarina, coreógrafa y docente mendocina.

MULTIPLICIDAD

Y es en ese sentido que “Caravana”, en una de las múltiples capas posibles que componen una experiencia imaginada desde la multiplicidad de opciones para el espectador, realiza una toma de posición política desde el centro de la Ciudad y el corazón de la “alta cultura” provincial. “El trabajo no tematiza nada de lo político, pero uno va tomando decisiones de manera consciente o inconsciente que hacen que tu pieza pueda transmitir cierta intensidad política, sin que la obra se vuelva panfletaria”, afirma al respecto Onofri Barbato.

No habrá en “Caravana”, de esa manera, “bajadas de línea” (o sistematizaciones de ninguna índole), pero, afirma el bailarín, “el trabajo procura mover intensidades de biopolítica”. La bipolítica es la noción explorada por Michel Foucault que buscaba revelar los intrincados modos en que los Estados normalizan, constriñen y gobiernan los cuerpos, algo que la pieza de Onofri Barbato y González Sola busca desarticular o, al menos, estremecer: “Cómo pensamos el cuerpo, qué lugar le damos al cuerpo, qué lugar le damos al cuerpo de los espectadores, qué lugar de este teatro decidimos ocupar, cómo decidimos ocupar esa sala... Ahí hay decisiones que son estéticas, pero tienen un vínculo con una idea de biopolítica que nos convoca”, explica Onofri Barbato, que como artista y activista experimenta e investiga, al igual que su compañera, estas relaciones sensibles y vitales entre arte y política.

La pieza se construye en ese sentido en contra el teatro a la italiana y su idea de democracia donde “todos tienen que ver lo mismo: el frente o cuarta pared”. “A nosotros nos parece importante no aplanar las diferencias sobre lo que se ve. Y eso tiene que ver con bancarse las diferencias, y bancarse que democratizar la mirada significa aceptar que las experiencias son distintas: eso es una apuesta para nosotros”, dice Onofri Barbato.

TOMA DE POSICION

Y González Sola agrega que realizar ese acto contrahegemónico en el Teatro Argentino (aunque, acepta, bajo el amparo de una sala de experimentación como el TACEC), es “claramente una toma de posición: no instalar un frente o un modo de ver, no posicionar una cosa como lo importante, permitir este rodeo del espacio que pone en una situación de igualdad a los que están adentro del escenario y afuera, hacer un poco más difusa esa relación entre el artista y el espectador perdiendo nosotros el pleno control de qué es lo que se ve y lo que no se ve; son tomas de posición. Y ha sido un desafío construir una pieza en la que no se tiene el control de todo, donde lo que es importante para unos otros no los van a poder ver”.

Una visión política de ruptura que embebe de ese modo las decisiones estéticas: “No trabajamos a partir de ningún referente estético”, dice la bailarina sobre la construcción de la obra, “pero sí nos podemos referenciar en un momento histórico, un contexto político de pensamiento”. Por lo cual, explica Onofri Barbato, reducir la obra a los elementos mínimos, dejar sobre escena solo “lo que es relevante”, también “es una mirada política sobre lo que uno hace, una forma de ‘des-espectacularizar’ la experiencia de la danza, de correrse de una idea de la danza que tiene que entretener, que tiene que resolver, decirte cómo son las cosas, dejarte con una emoción específica. El trabajo abre un montón de interrogantes y de vacíos que no tienen respuesta: nos hemos permitido ingresar en un terreno más desconocido”.