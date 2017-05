El monóxido de carbono causa 200 muertes por año

Preocupante estadística por emanaciones que no son detectadas a tiempo. Consejos

Se avecina la recta final del otoño, y con ella el momento en que inexorablemente se enciendan las estufas a gas de decenas de miles de hogares en la Región. Junto a ellas, también tendrán mayor actividad los calefones y cocinas, y se cerrarán puertas y ventanas para blindar las casas de las bajas temperaturas. Estos días marcan también el inicio de las campañas de concientización para reducir la tasa de descuidos y negligencias que cada ciclo invernal, en nuestro país, se llevan doscientas vidas.

Las estadísticas marcan que cada cuatro horas hay un accidente vinculado con la inhalación de monóxido de carbono. Una cifra que estremece e incluye a ancianos, adultos y niños que perecen por estar en ambientes mal ventilados o cerca de artefactos que no funcionan bien. Desde la empresa Camuzzi advierten que “si bien el gas natural es un combustible seguro, es fundamental estar atentos al estado de los artefactos y de la instalación interna de la vivienda para evitar situaciones de peligro”.

“No hay que correr riesgos, porque el monóxido mata” subrayan desde la firma que además del interior bonaerense abastece la provincia de La Pampa, redondeando en total más de un millón de usuarios: “se genera por el mal funcionamiento de los artefactos a gas, y la falta de mantenimiento o el deterioro de las instalaciones internas; se concentra por la escasa ventilación, y si es inhalado en grandes cantidades puede provocar daños cerebrales irreversibles”.

ASESINO SILENCIOSO

Este asesino silencioso -es inodoro, incoloro, insípido y no irritante-, duerme y luego mata. Muchas de sus víctimas se acuestan a dormir y ya no despiertan. No suele ofrecer segundas oportunidades. Por este motivo, es clave seguir a rajatabla una serie de procedimientos de seguridad; entre ellos, uno de los indispensables es mantener una ventilación permanente de los ambientes, aún en los meses de invierno. Una rendija en las cortinas, una ventana entornada, pueden salvar vidas.

Además, se debe verificar periódicamente y con gasistas matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación de gases en el caso de los de tiro balanceado y calefones, y las rejillas de ventilación de los ambientes, que no deben estar obstruidas bajo ninguna circunstancia.

Los calefones y calefactores de tiro “natural”, así como las estufas de tipo infrarrojo, no deben colocarse en baños o dormitorios, por su elevado consumo de oxígeno; en los ambientes cerrados, se recomienda que los artefactos de calefacción a gas sean precisamente de tiro balanceado.

PROHIBIDO IMPROVISAR

El uso de hornallas y hornos para funciones de calefacción también se desaconseja, porque su combustión insume mucho oxígeno ambiente. Se recomienda chequear que la llama de los quemadores siempre sea de color azul, con los extremos transparentes; una llama amarilla o anaranjada es una señal de que algo está funcionando mal.

Para cualquier emergencia, Camuzzi ofrece los números telefónicos 0-800 666-0810 y 0810-666-0810, las 24 horas y los 365 días del año.

De acuerdo con los informes más recientes del Ministerio de Salud de la Nación, elaborados en base a los reportes del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), los accidentes por intoxicaciones con monóxido de carbono son producidos en un 87 por ciento por calefones, 8% por calefactores y 5% por cocinas.

Cada año se registran en la Argentina alrededor de doscientas muertes por este tipo de episodios, sobre un total de aproximadamente 2.500 casos de inhalación de este gas, cuyo indicio más notorio es la sensación de que “falta el aire” en el ambiente en que se concentra.

“USO RESPONSABLE”

En Camuzzi destacan que un uso “racional” del recurso permite no sólo mejorar el rendimiento del presupuesto familiar sino contribuir a la disponibilidad presente y futura del gas natural. Además, estar consciente de la demanda y las modalidades de uso achica el riesgo de descuidos potencialmente fatales.

Entre los consejos de la prestataria para un uso eficiente se cuentan los de utilizar el horno en forma moderada -dado que consume el equivalente a tres hornallas-; usar recipientes pequeños y con tapas para concentrar el calor, evitando que la llama sobrepase el fondo ya que ésta no aporta mayor temperatura; y al calentar agua, disponer solo la cantidad que se va a utilizar.

También se subrayó que debe apagarse la hornalla cuando el alimento preparado alcance su punto de cocción, para evitar olvidos.

Con vistas a un uso eficaz del calefón o termotanque, es importante regular la temperatura para evitar tener que mezclar el agua caliente con la fría. No deben instalarse termotanques ni calefones de tiro natural sobre piletas o cocinas.

En cuanto a la calefacción de ambientes, se aconseja hacerlo a una temperatura “razonable” -en torno a los 20 grados, “sin exagerar”.