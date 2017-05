Asaltan al dueño de un bar frente a la sede central de la Policía Federal

| Publicado en Edición Impresa

El dueño de un bar ubicado frente al Departamento Central de la Policía Federal Argentina (PFA), en el barrio porteño de Monserrat, denunció ayer que ayer fue asaltado por delincuentes, que le gatillaron dos veces, aunque nunca salió la bala.

Fuentes policiales informaron que el titular de la comisaría 6ª de la Policía de la Ciudad, con jurisdicción en la zona, había iniciado un sumario de oficio por lo las notas periodísticas, ya que la víctima hasta este mediodía no había realizado una denuncia formal de lo sucedido.

El hecho ocurrió en un bar y local de venta de comida por peso llamado “Klau”, ubicado sobre la avenida Belgrano 1612, casi esquina Virrey Ceballos, en diagonal al Departamento Central de la PFA y frente al edificio Virgen de Luján de la misma fuerza, donde funciona la Superintendencia de Drogas Peligrosas.

Claudio, el dueño del comercio, contó el hecho ocurrió pasadas las 17 del domingo cuando estaba a punto de cerrar el local e ingresó un hombre para pedirle una pizza, que dijo que la esperaba afuera.

CLIENTES QUE NO ERAN

“Cuando salgo con la pizza, no estaba. Vuelvo a entrar, la guardo y en ese ínterin que estoy limpiando viene el flaco agresivo, con otro más y me empezó a insultar”, relató la víctima.

El comerciante contó que el ladrón entró diciéndole “hijo de puta dame toda la plata”, que lo vio “sin arma” y por ello reaccionó y se tiró a luchar con él, que en realidad sí estaba armado.

“Me lancé al flaco, perdí estabilidad y caído me pegó una patada y me gatita dos veces pero en ese momento no me achiqué. Me lancé de vuelta, vi el arma, de vuelta pierdo la estabilidad, caigo, me manotea el celular, los lentes y se van”, recordó.

Claudio contó que en los cinco años que tiene el negocio nunca lo habían asaltado y que antes, los domingos, solía haber “vigilancia en la esquina”, pero hace un tiempo que sacaron a ese policía.

“La saqué barata”, dijo el comerciante, quien además afirmó que creía que tenía el local en el lugar “más seguro” de la ciudad.

En la plata también pasa

Este tipo de situaciones por demás insólitas también se han dado en nuestra ciudad, con robos en cercanías de distintas dependencias policiales que, a priori, parecen lugares custodiados, aunque, a la luz de las circunstancias, no lo son tanto.