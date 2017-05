Cubero confirmó la separación de Nicole Neumann

En diálogo con los medios, el futbolista dio detalles de los motivos del fin de su relación

Tras diez años de relación, Fabián Cubero confirmó los rumores de separación con Nicole Neumann. El futbolista contó a los medios que su relación terminó hace un mes, que ambos están sin anillo y que no habían hablado antes por sus hijas.

"Esto arrancó con una crisis personal de ella, que viene desde el año pasado. Nicole empezó a tener dudas sobre su vida, sobre lo que quiere de acá en adelante. Estuvo haciendo terapia para ver qué le pasaba. Y yo estuve a su lado, siempre acompañándola, tratando de darle una mano para ver qué era lo que quería. Llegado cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos", relató Cubero.

Además, confesó que sigue viviendo en la casa con la modelo."Seguimos estando bajo el mismo techo, venimos así hace un mes porque no encontramos el momento justo para hablar con las chicas… Duermo en el sofá. Por suerte, tengo tres nenas y siempre me llevo una conmigo".

Cubero detalló respecto a los motivos que todo es por dudas de Nicole:"Yo no la puedo obligar a que me vuelva a amar, ni que vuelva a sentir lo que sintió durante diez años por mí. Simplemente seguí insistiendo en tratar de demostrarle que yo era la persona ideal para hacer su vida. Pero bueno, no me puedo meter en su corazón y manejarlo a mi criterio".

Finalmente, cuando le preguntaron si la modelo lo dejó de amar, contestó: "No sé, porque ella no me lo sabe decir. Para mí es importante que ella me diga 'sí, me desenamoré' porque ese es un detonante importante en el cual mi cabeza puede procesarlo y yo puedo cortar de cuajo. Es un tema que nunca me lo pudo decir… Por ahí se le termina de definir cuando me vaya de casa, en un tiempo. Hoy en día no es sano para nadie seguir de esta manera. Las nenas intuyen que hay algo raro".