Alicia Kirchner otra vez “atrapada” en la Gobernación de Santa Cruz

Jubilados y maestros bloquearon los accesos al edificio en reclamo del pago de los salarios

| Publicado en Edición Impresa

Un grupo de maestros, padres y jubilados se encontraba anoche bloqueando los accesos a la Gobernación de Santa Cruz, en reclamo del pago de salarios y el inicio de clases en la provincia.

En el interior de la sede gubernamental estaban la gobernadora Alicia Kirchner y el vicegobernador Pablo González junto al diputado nacional Mauricio Gómez Bull y las senadoras nacionales Virginia García y María Ester Labado del Frente para la Victoria.

Los manifestantes se ubicaron en los accesos por las calles Alcorta y Comodoro Rivadavia y frente al ingreso a la Jefatura de Policía de Santa Cruz.

En el interior se encontraban cuatro madres integrantes de Padres Unidos que exigen una resolución al conflicto docente por el que ayer se cumplieron 37 días de paro.

Allí esperaban ser recibidas por la gobernadora Kirchner, quien ayer se reunió con legisladores nacionales del oficialismo y la oposición para analizar la crítica situación financiera de la provincia.

En tanto, los gremios de docentes ADOSAC y AMET iniciaron ayer una nueva huelga de 120 horas, mientras los estatales de ATE hicieron lo mismo pero por 72 horas, en tanto los profesionales de la salud nucleados en APROSA paraban por tiempo indeterminado.

La gobernadora se vio obligada semanas atrás a permanecer dentro de la Casa de Gobierno hasta la madrugada por una manifestación de estatales y poco después, cuando estaba acompañada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue atacada la residencia oficial.

OFRECEN AYUDA

En este contexto, dos legisladores nacionales por la Unión Cívica Radical de Santa Cruz ofrecieron ayer a la gobernadora Alicia Kirchner su colaboración para gestionar los créditos que necesita la provincia para hacer frente a los pagos de salarios atrasados en la administración pública.

“La gobernadora nos convocó para plantearnos los problemas de la provincia para acceder a créditos que otras provincias consiguieron”, dijo el senador radical Alfredo Martínez al término de una reunión celebrada en la Casa de Gobierno de la provincia.

La audiencia se llevó a cabo en momentos en que, a las afueras de la sede el Ejecutivo, se desarrollaba una manifestación de jubilados, docentes y empleados públicos que no han cobrado sus salarios.

“Yo estoy de acuerdo con que se apague el incendio que vive la provincia, si está garantizado que va al bolsillo de la gente que no cobra sus salarios”, dijo el senador ante la consulta sobre el riesgo de tomar crédito y endeudamiento exterior.

Martínez, quien asistió con el diputado nacional Héctor Roquel, dijo que de la reunión también tomaron parte representantes por el Frente para la Victoria, las senadoras Ester Labado y Virginia García y el diputado nacional Mauricio Gómez Bull.

El legislador nacional habló ante los manifestantes, provisto de un megáfono y dijo que se trató de una reunión informativa sobre las gestiones que realiza la provincia a través del ministro de Economía, Juan Donnini, para acceder a los créditos.

Martínez dijo que por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, sabe que el Gobierno nacional está dispuesto a ayudar a Santa Cruz “en la medida que haya reciprocidad por parte de la provincia”, a la que la administración de Mauricio Macri le exige un plan de reducción de gastos.

Anticipó el senador que se reunirá con el titular del Banco Nación, Javier González Fraga, para interiorizarse sobre los trámites que faltan completar a Santa Cruz para acceder a los fondos, que según calculó, permitirían a la provincia afrontar los pagos atrasados.

“Lo que quiero es ver los papeles para no generar más incertidumbre en la gente; no quiero prometer cosas que no puedo cumplir y que las cosas sean transparentes”, aseguró Martínez.

La reunión de los legisladores de la oposición con el gobierno provincial se da en el contexto de una nueva semana de conflictos en Santa Cruz, con los maestros y empleados públicos en huelga o con retención de tareas por los atrasos en los pagos y la reapertura de paritarias.

LOS DOCENTES

Los docentes de Santa Cruz dispusieron un nuevo paro a partir de ayer y durante toda esta semana, en tanto que los estatales de ATE y los trabajadores de la salud definieron medidas similares, pero por 96 horas y por tiempo indeterminado, respectivamente.

Las medidas de fuerza, con distintos matices, se llevarán a cabo en reclamo del pago en tiempo y forma de los salarios y la reapertura de la paritaria salarial.

El congreso de ADOSAC que se reunió en la ciudad de Pico Truncado dispuso renovar la medida de fuerza por 120 horas por lo que llegarán a los 41 días de huelga desde el inicio del ciclo lectivo.

Los maestros reclaman el pago del 27 por ciento de los salarios de marzo que aún no abonó el gobierno de Alicia Kichner. Y esta semana se sumará el pedido de pago en tiempo y forma de los haberes de abril.