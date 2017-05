Sofía Clérici habló del escándalo con Daniel Scioli

Luego de que Gisela Berger, ahora ex pareja de Daniel Scioli, publicara una serie de chats hot entre el ex gobernador y Sofía Clérici, la tercera en discordia decidió hablar.

En un móvil con Infama, la modelo aseguró que es amiga de la ex pareja de Karina Rabolini y respecto a las conversaciones que se hicieron públicas explicó: "Los chats son verdaderos. Es una conversación nuestra y lo que puedo decir es que somos amigos y siento que fue violada mi intimidad. No está bueno que muestren la dirección de mi casa, las fotos… Bue, las fotos hot. A ver, a todo el mundo le puede pasar".

Cuestionada por su forma de actuar, la joven expresó que con sus amigos se maneja "de esa forma".

"Tengo amigos con los que me gusta juguetear y… nada, soy así. Yo con mis manejos me manejo así", lanzó entre risas.

En cuanto a Gisela Berger, dijo que ella sabía que estaba en una relación con Scioli, pero que él nunca le habló sobre cómo estaban como pareja.

"En el chat del otro lado yo tenía una respuesta divertida y yo no estoy con nadie. No es mi problema, yo no estoy de novia, no le tengo que rendir cuentas a nadie", indicó Sofía, que negó tener relaciones sexuales con el excandidato a presidente.