Con enormes desafíos, Macron ya asume el próximo domingo

El reto más cercano es lograr una mayoría parlamentaria en las legislativas de junio

PARIS.- Emmanuel Macron, que dejó la jefatura de su partido “En marcha” y le cambió el nombre (“La República en marcha”) tiene por delante grandes desafíos cuando asuma la presidencia de Francia el próximo domingo. La contundente victoria del socioliberal sobre la ultraderechista Marine Le Pen en las elecciones del domingo trajo alivio a los países de la Unión Europea (UE), que temían otro triunfo populista como el que selló la salida de Reino Unido del bloque en un referendo, o la elección de Donald Trump en EE UU.

“Él porta las esperanzas de millones de franceses y de muchas personas en Alemania y en toda Europa”, afirmó la canciller alemana Angela Merkel en una rueda de prensa en Berlín. “Lideró una campaña proeuropea valiente, defiende la apertura al mundo y está decididamente comprometido con una economía social de mercado”, añadió. Si bien Merkel se comprometió a ayudar a Francia a combatir el desempleo, rechazó las sugerencias de que Alemania debería hacer más para apoyar la economía de Europa comprando más a sus socios para reducir su gran superávit comercial.

En tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no anduvo con rodeos: “Con Francia tenemos un problema en particular. Los franceses gastan demasiado dinero y mucho en cosas equivocadas. Esto no funcionará con el tiempo”.

El euro cayó desde máximos de seis meses frente al dólar tras la confirmación de la esperada victoria de Macron por un margen de 66% frente a un 34% de Le Pen, porque los inversores ya se habían beneficiado de un avance de casi 3% desde que el presidente electo ganó la primera vuelta en abril.

El malestar por los problemas económicos de Francia, especialmente el alto desempleo, han socavado la popularidad del presidente saliente, el socialista Francois Hollande, hasta el punto de que ni siquiera intentó ir a la reelección. “Este año quería que Emmanuel Macron estuviera aquí conmigo para que se pudiese entregar la antorcha”, dijo Hollande, que estuvo con Macron en la Tumba del Soldado Desconocido, en el Arco de Triunfo de París, para conmemorar el día de la victoria de Europa y la rendición de las fuerzas nazis el 8 de mayo de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. En otras zonas de París, cientos de personas, encabezadas por el poderoso sindicato CGT, marcharon en protesta por las reformas laborales planteadas por Macron.

Cuando asuma el domingo como el presidente más joven en la historia de Francia desde Napoleón, el político de 39 años enfrentará el desafío inmediato de conseguir una mayoría en las elecciones parlamentarias del próximo mes para tener la oportunidad de implementar sus planes de reducir el gasto estatal y reformar los sistemas tributario, laboral y de pensiones.

Luego de que los dos principales partidos del país -Los Republicanos de centroderecha y los socialistas- no lograran llegar al ballotage, sus chances de conseguir una mayoría que le permita concretar sus promesas electorales dependerán de que el mandatario electo pueda ampliar su base centrista. Los socialistas están divididos entre un sector de izquierda radical, representado por su derrotado candidato Benoit Hamon, y una rama más centrista y proempresarial, encabezada por el ex primer ministro Manuel Valls.