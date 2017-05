Bullying: “Anto”, la chica de la pileta, habló y emocionó

| Publicado en Edición Impresa

Antonella se hizo famosa de la noche a la mañana por un video que grabó en la pileta de su casa. “¡Hola, hola! Soy Anto. Acá un calor… está linda la pile, ¡miren!”, fue una de las frases que dijo la joven de 23 años a través de un Facebook Live, un material que tuvo una gran repercusión en las redes sociales y muchos se burlaron de ella, incluyendo famosos, porque la pile de la chica era una de las famosas de lona.

Anto, quien sufre una discapacidad mental leve, habló ayer en televisión y dijo que “ahora la gente me para y me pregunta si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo, me invitan a boliches, pero las críticas me dolieron mucho. Sufrí por las burlas. Toda la gente me hizo burla, famosos, todos”.

Y aunque aseguró que estaba arrepentida de hacer ese video, contó que le gustaría trabajar y convertirse en una youtuber.

“Lloré mucho. Soy muy llorona, igual que mi mamá”, manifestó sobre las burlas que recibió en las redes sociales. “Quería hacer reír… Yo creo que no hago nada malo”, agregó Antonella.

Por otra parte, aseguró que aceptaba las disculpas de quienes le hicieron bullying, como Nazarena Vélez.

La mediática rubia realizó un descargo en Instagram, arrepentida de haber grabado una parodia: “Fui una pelotuda que jamás se dio cuenta que la nena tenía un pequeño problema”.

EL VIDEO VIRAL

La semana pasada, Antonella decidió compartir con sus amigos de Facebook un video en su pileta. Sin embargo, nunca imaginó que se convertiría en “Hola, soy Anto”. Su video se viralizó y las burlas y parodias se multiplicaron por cientos. Muchos famosos se sumaron al bullying virtual, entre ellos Nazarena Vélez.

“Lo de Nazarena lo tomé mal, sufrí y lloré mucho. No pude hablar con ella en persona y me gustaría conocerla. Ella estuvo mal, pero le diría que no haga más eso, que no haga burla”.