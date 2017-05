Atenas visita a Universitario

| Publicado en Edición Impresa

Atenas, único puntero e invicto de la Zona A1 del torneo platense de básquet, visitará esta noche a su par de Universitario, en el marco de la novena fecha. Dicho encuentro, que se pondrá en marcha a las 21:30, tendrá como escenario al gimnasio de la “U”.

Como quedó dicho, Atenas se encuentra como único líder con 16 puntos, producto de 8 triunfos; mientras que Universitario suma 10 unidades (2 victorias y 6 derrotas).

La fecha se completa mañana con los siguientes partidos: UNLP vs Platense, Sud América vs Gimnasia y Unión Vecinal vs Reconquista (trasmite FM La Redonda).

CLASIFICO EL U15

El seleccionado platense U15 se clasificó para disputar el Campeonato Provincial de Básquet, que se disputará entre el 25 al 28 del corriente mes, en la ciudad de Olavarría.

El U15 de La Plata venció en el Zonal a Esteban Echeverría y Partido de la Costa por 87-38 y 97-39, respectivamente.

OBERTO EN SUD AMERICA

Pasado mañana, desde 15:30, el ex pivote del seleccionado argentino Fabricio Oberto brindará una clínica de básquet, en las instalaciones del club Sud América (528 entre 4 y 5) .