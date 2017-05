La oficial trans de la Policía Federal ya es subcomisaria

| Publicado en Edición Impresa

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó ayer como “un acto de justicia” la reincorporación a la Policía Federal de una oficial trans que había sido relegada de sus funciones hace 9 años -y oficialmente pasada a retiro en 2011- por su identidad de género, y aseguró que su cartera y las cuatro fuerzas de seguridad “van a estar abiertas a respetar las decisiones individuales de sus integrantes”.

A su vez, Analía Pasantino, la oficial en cuestión y ahora subcomisaria, en compañía de su esposa desde hace 23 años, manifestó alegría por volver a la institución “que tanto quiero”.

Contó que si bien “una es trans toda la vida, yo hice mi transición a los 40 años y desde ese momento fui víctima sistemática de discriminación por cuestiones de la identidad de género por parte de la institución policial; aunque no de mis compañeros”.

“Se me relegaron los ascensos, se me empezó a otorgar una licencia médica prolongada que no había forma de revertir a pesar de que yo presentaba certificados médicos que decían que estaba apta, y se me terminó aplicando un retiro obligatorio”, contó.

“Entonces yo presenté un reclamo al Inadi, que se transforma en un expediente que circuló dentro del ministerio de Seguridad, pero no había la voluntad política para resolverlo, al punto tal que la Procuración General, como última instancia administrativa, dispuso mi inmediata reincorporación, pero pasaron tres ministros y toda la gestión anterior sin que hasta ahora se llevara a la práctica”.

Pasantino calificó como “ilegal” la decisión que la mantuvo inactiva, porque durante este tiempo “se estuvo violando el derecho a la identidad de género y la resolución 1181/11” del mismo Ministerio de Seguridad que instruía ya a las fuerzas policiales y de seguridad federales para respetar todas las identidades de género dentro y fuera de estas instituciones”.