¿Qué sabemos de “Blade Runner 2049”?

La secuela mostró su trailer, revelando a cuentagotas la trama de la cinta que se estrena en octubre

El trailer de “Blade Runner 2049”, uno de los estrenos más esperados del año, vio la luz ayer y ya despertó el éxtasis de los seguidores del filme de culto de Ridley Scott, rodado en 1982, cuya secuela contará con la dirección del cotizado cineasta Denis Villeneuve (“La llegada”).

La película, dijo el director, “reconoce y trata algunas de las consideraciones éticas que la tecnología presenta hoy día”, y explorará tanto los beneficios como las consecuencias de esos avances. “Aún estamos explorando asuntos como la memoria y la empatía. Esos son los temas complejos en los que profundiza la película, y por supuesto, el significado de lo que supone ser humano”, apuntó el realizador, deslizando lo que, a partir de lo que mostró el avance, parece ser el eje de una cinta que volverá a explorar la fina línea entre humanos y “replicantes”, inteligencias artificiales que se encontraban prohibidas en el mundo pintado por Scott hace más de tres décadas.

A continuación, lo que revelan los dos minutos de metraje adelantados sobre la segunda parte de la cinta de ciencia ficción.

La GUERRA Y LA TRAMA

“Hay un orden. Aquí mantenemos el orden. El mundo está construido sobre una pared que divide especies: si le dices a un lado que tal pared no existe, tienes una guerra”. La frase la profiere el personaje de Robin Wright, la jefa en la fuerza policial de Ryan Gosling, protagonista, y sugiere que la línea divisoria entre humanos y replicantes tal vez no sea tal, y así lo confirma la escueta sinopsis, que revela que Gosling, que interpreta al Oficial K, descubre un misterio que podría catalizar una guerra entre humanos y sus contrapartes artificiales. Una búsqueda que lo lleva a buscar a Rick Deckard, ex agente de policía que ha desaparecido por los últimos 30 años.

CONEXIÓN PROFUNDA

Dado que el gran interrogante de la primera entrega era la naturaleza de Deckard (¿humano o replicante?), la búsqueda de K podría estar relacionada con la presencia de replicantes en la sociedad de manera oculta, y mucho más extendida que lo imaginado por los humanos como parecería sugerir su jefa.

En ese sentido, cuando K le pregunta, en el trailer, a Deckard si puede realizarle “unas preguntas”, la línea habitual utilizada por cualquier agente policial podría verse resignificada si lo que pretende Gosling es practicar la prueba Voight-Kampff, diseñada para distinguir humanos de replicantes.

Scott confirmó en este sentido que el misterio en torno a si Deckard (que volverá a encarnar Harrison Ford) es un replicante o no se resolverá en este filme, aunque, al parecer, probablemente se desate similar interrogante sobre la naturaleza de K. Así sugirió Ford, durante el turno de preguntas y respuestas con la prensa: “Era una escena sobre todo lo ocurrido desde la última vez que vimos a mi personaje y la primera vez que se le ve en esta película, y las referencias que unen a estos dos personajes (el de Ford y el de Gosling), que son inesperadamente profundas, emocionalmente profundas y realmente ricas”, indicó el veterano actor.

¿COMPLOT?

Si K busca a Deckard, efectivamente, para confirmar esta trama que revelaría la presencia de replicantes en todos los estratos de la sociedad, el encargado de este complot parecería ser, a todas luces, el personaje de Jared Leto, que aparece en el trailer disparando ominosas frases y “dando a luz” a un replicante. ¿Buscará Leto reemplazar a la humanidad?

ROMANCE ¿REPLICANTE?

Más replicantes serán parte de la historia: Joi, el personaje de Ana de Armas, ha sido confirmada como replicante, y su aparición en el trailer compartiendo momentos íntimos con K bien podrían cambiar la perspectiva para el personaje de Gosling.

De Armas cierra el trailer diciéndole a K que a su historia aún le queda una página, una frase que permite trazar paralelismos con la ambigüedad de la cinta original respecto a la naturaleza de su protagonista: quizás en Joi K descubra no sólo los límites difusos entre humanos y replicantes, sino también que esa duda existencial bien puede aplicarse a sí mismo...

FECHA DE ESTRENO

Las dudas se despejarán el 5 de octubre, fecha de estreno para “Blade Runner 2049” en Argentina y el resto del mundo.