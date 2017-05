“Burlando quería tener sexo todos los días”

La bella modelo aseguró que ese fue uno de los motivos de su separación con el abogado platense

Barby Franco estuvo ayer en “Intrusos” y reveló detalles de su separación de Fernando Burlando, con quien estuvo en pareja durante cinco años.

Para sorpresa de los “Intrusos”, cuando indagaron sobre los motivos de la separación, la modelo reveló que uno de los detonantes tuvo que ver con el plano sexual. “En cinco años de relación, lo normal para nosotros era cinco veces a la semana”, contó Franco, no sin antes exclamar que “¡era un montón!”.

“En el verano estaba muy cansada, me dolía todo el cuerpo, a veces teníamos tres funciones. El quería seguir ese ritmo y hacerlo todos los días, lo hacíamos tres veces por semana, y a veces discutíamos por eso”

Al parecer, todo anduvo bien en la pareja hasta que Barby dejó de seguirle el ritmo sexual al abogado. “En el verano estaba muy cansada, me dolía todo el cuerpo, a veces teníamos tres funciones. El quería seguir ese ritmo y hacerlo todos los días, lo hacíamos tres veces por semana, y a veces discutíamos por eso”, contó la ex azafata de Guido Kaczka que el verano pasado fue una de las figuras de “Mahatma”, el gran espectáculo que montó Flavio Mendoza en Carlos Paz.

Para Barby su separación del abogado platense significó un vuelco en su vida y, sumergida en una fuerte depresión, perdió cinco kilos en el último tiempo. Sin embargo, reconoce que “Fernando se la re jugó, me cuidó y me puso en una situación que yo no había vivido nunca. Yo vengo de un barrio muy humilde de Barracas y pasé a vivir en Barrio Parque”, sentenció la morocha de ojos claros, surgida del reality “Soñando por bailar”.