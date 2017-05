Scioli la traicionó, y su novia lo prendió fuego

“Daniel le escribe, Sofía Clérici le contesta y queda todo completamente en evidencia”, dijo ayer una dolida Gisela Berger, confirmando su ruptura con el ex Gobernador. Despechada, publicó chats y fotos del desliz de quien quiso ser Presidente

Dicen que lo que comienza con un engaño, difícilmente termine bien. Y la relación entre Daniel Scioli y Gisela Berger, que nació cuando él todavía estaba en pareja con Karina Rabolini según las fechas del inicio del romance que ellos mismos confesaron, terminó escandalosamente, con la bella modelo denunciándolo en los medios de haberle sido infiel con una pulposa chica del ambiente: Sofía Clérici.

“Estamos distanciados. Es obviamente por una traición de Daniel”, se la escucha decir compungida a Berger en un audio enviado al programa “Nosotros a la mañana”, y que rápidamente captó la atención del mundo de la farándula y de la política, claro, por involucrar a quien se candidateara en las elecciones pasadas a la presidencia de la Nación.

“Daniel le escribe, Sofía Clérici le contesta, lo nombra y queda todo completamente evidente. Vi todo: mensajes, videos, fecha, dirección”, agrega la modelo que saltó a la “fama” el año pasado tras conocerse su explosivo amorío con Scioli.

La pareja, que oficializó su relación este verano, parecía consolidada. Ella, incluso, convivía con el referente peronista en La Ñata. Pero la situación cambió drásticamente cuando la rubia ojos de cielo se encontró con una serie de mensajes que le partieron el corazón, algo que, según dijo ayer, “nunca no se esperaba”.

Pero el sueño terminó. Y, lamentablemente para él, con un escándalo que le puede jugar en contra mientras busca más desafíos políticos, porque Berger lo prendió fuego al demostrar las pruebas de su infidelidad en las redes sociales.

“¡Y él se iba a jugar un partido de fútbol y a una reunión de trabajo!”, escribió la modelo en su cuenta de Twitter, arrobando a varios portales de espectáculos, como para que todo el mundo sepa del engaño amoroso del que fue víctima. La foto que acompañaba el mensaje era una captura de pantalla de un chat entre Scioli y Clérici en el que acordaban una cita para un encuentro íntimo: “Llegás 17.15. El kilombo (sic) dicen que hay que registrar personas que van arriba? Está un íntimo de confianza pero dejarán subir directo?”, le dice Scioli, y ella le contesta: “No sé Dani, que me tengo que registrar... Y el problema es que vos no querés que me registren para una habitación... que está a nombre de...? Estoy en mesa familiar... almorzando aún... si puede ser un poco más tarde mejor”.

Otro de los chats que publicó la rubia muestra una foto muy hot de una mujer desnuda, con tatuajes muy insinuantes que, claramente, son de Sofía Clérici: su besito en la cola es un clásico y ya lo ha mostrado cientos de veces. Scioli le comenta: “Mirá lo que pierdo hoy!!”, en relación a su voluptuoso cuerpo, y Clérici le dice: “Awwww sí”. El no pierde el tiempo: “¿Querés pasar antes de cena por mi casa?”. Y ella tampoco: “Sí, a qué hora”.

Scioli no ha hecho declaraciones públicas al respecto, ni siquiera ha atendido -ni él ni su jefe de prensa- los llamados efectuados desde esta redacción. Lo que sí trascendió es el supuesto pedido de disculpas de él hacia la que hasta hace poquísimas horas fue su novia.

“Pide perdón para no perder lo que hasta ahora veníamos teniendo”, dijo Berger, sobre lo que le habría dicho Scioli tras haberlo pescado en la traición, y que no pudo ocultar: “No pudo, porque está todo muy claro. Está todo clarísimo”.

Además, la rubia dijo que su enojo es con su ex novio no con Clérici. “Yo estoy en pareja con Daniel, no con Sofía”, aseguró ayer.

Dicen que el hallazgo de Berger no quedó sólo en mensajes y fotos. La rubia se habría topado con varios videos de alto contenido erótico que la morocha le habría filmado especialmente a su amante.

Clérici, quien saltó a la fama años atrás cuando hizo distanciar a Fantino de Lanzoni -porque sus atributos obnubilaron tanto al conductor que no dejó de elogiarla durante su paso por “Animales Sueltos”-, no hizo declaraciones al respecto. Sin embargo, en las redes sociales, publicó una foto en la que se la ve ejercitando su cuerpo, mientras promociona -muy estratégicamente- una línea de indumentaria deportiva y de lencería erótica, sabiendo que sus perfiles en las plataformas virtuales iban a ser examinados con muchísima atención. Y no se equivocó.

SofIa ClErici

Saltó a la fama por hacer separar a Fantino de Lanzoni. Ahora volvió al ruedo como una despampanante tercera en discordia

Gisela Berger

Despechada, Berger escrachó a Scioli en las redes sociales pero no salió ilesa: muchos le recordaron cómo empezó su romance con el político, cuando estaba en pareja con Rabolini

DANIEL SCIOLI

No discrimina: el ex Gobernador, que este verano había oficializado con Berger, tuvo un affaire con una morocha despampante. Dicen que está arrepentido