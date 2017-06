Escándalo por sugerencia a un grupo de alumnas de la carrera de Medicina

Les recomendaron que asistieran a su fiesta de graduación con un "escote bonito"

El rector de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), Yvon Englert, envió hoy un mensaje a sus estudiantes en el que reconoce el "sexismo ordinario" tras la sugerencia de su facultad de Medicina a las alumnas de llevar un "escote bonito" a su ceremonia de graduación.

"Desde un punto de vista estético, es preferible que las mujeres lleven un vestido o una falda y un escote bonito. Los hombres, un traje", sugería el correo electrónico que recibieron el pasado miércoles los estudiantes de Medicina de la ULB que se graduarán a finales de este mes.

Un estudiante publicó en un grupo de Facebook una captura de pantalla del correo electrónico, lo que inmediatamente despertó la indignación de usuarios que acusaron a la universidad de sexismo.

"¿Son graduadas en Medicina y todo lo que les pedimos es que nos enseñen el pecho?", se preguntaba una mujer en los comentarios de la publicación.

La facultad de Medicina publicó un mensaje en su cuenta de Twitter el pasado jueves en el que expresaba sus disculpas y aseguraba que el contenido del correo electrónico "contradice los valores de la ULB".

Finalmente, el rector de la ULB y el vicerrector a cargo de la diversidad política y el género, Laurent Licata, enviaron hoy un mensaje a toda su comunidad estudiantil en el que reconocen el "sexismo ordinario" existente la recomendación de vestimenta y reiteraron la disculpa pública de la Facultad de Medicina.

El mensaje, que la ULB ha compartido en su cuenta oficial de Facebook, señala que el polémico correo "va en contra de todo el trabajo realizado por la universidad en política de género". "De hecho, este problema se produce, paradójicamente, en un momento en el que la lucha contra el sexismo y por la igualdad entre mujeres y hombres (....) nunca había sido tan claramente defendida por las autoridades universitarias", incide el texto.

No obstante, el Círculo Feminista de la ULB ha denunciado que no es la primera vez que este centro educativo envía consignas de vestimenta similares, tras compartir en Facebook una imagen del correo que recibió la promoción de Medicina del año 2012. "Señoritas, un escote bonito y unas piernas hermosas funcionarán, pero si no tienen tiempo de pasar por el centro de belleza, ¡perdonaremos que lleven pantalones!", decía entonces el correo electrónico.

"Las autoridades pueden esconderse detrás de sus acusaciones, pero esto demuestra que es una práctica que viene de lejos y nunca les ha molestado", lamentaron.