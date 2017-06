Laurita Fernández podría dejar el Bailando por Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal anunciaron su separación a poco de comenzar el Bailando, y aunque sabían que vivirían una situación incómoda, ella ya manifestó no poder tolerar mucho más los cuestionamientos en la pista.

En diálogo con Los Ángeles de la mañana, la bailarina advirtió: "Espero que en las próximas galas no se siga hablando del tema porque si no, no vamos a poder seguir trabajando juntos. La voy a pasar pésimo y prefiero elegirme a mí más allá de cualquier trabajo".

Y agregó: “En la pista no quería llorar ni ponerme mal, tampoco hablar de los motivos de la separación. En un momento sentí que se estaban diciendo tantas cosas que se armó una ensalada. Y en un punto, todo es muy claro y simple. Es un tema que me angustia y me pone mal“.

Finalmente, respecto a su comportamiento en la previa con Tinelli, contó: “Si no me lo tomaba con humor, tenía que agarrar un bate de béisbol y empezar a romper las pantallas. Y después trabajar toda mi vida para pagarlas. Si hacía lo que sentía, debería haber hecho eso. Traté de bancarla, no quería que empezáramos a pelearnos en vivo ni hacer terapia ahí“.