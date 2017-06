Luego del anuncio de Trump, Elon Musk dejó de ser asesor del gobierno

Elon Musk, el creador de de Tesla, SpaceX, OpenAI y Neuralink, confirmó hoy que no seguirá como consejero de asesores del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, inmediatamente después de que este anunciara la salida de EE.UU. del Acuerdo de París sobre el cambio climático.



"Estoy dejando los consejos de asesores presidenciales. El cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para EE.UU. ni para el mundo", afirmó Musk en su cuenta de Twitter.



Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.