De madrugada, vaciaron una pollajería

“No puedo cerrar. Si yo no abro mi local, no como”. Contundente, pero con un tono que no podía ocultar la impotencia, habló un comerciante de Berisso que en las últimas horas encontró su pollajería completamente desvalijada en el barrio Obrero, de esa localidad.

Estimó que las pérdidas superan los 10 mil pesos y lamentó “perder un día de trabajo por esperar a los peritos, que no encontraron ni una sola huella”, aseguró.

El escruche (como se conoce en la jerga al robo en ausencia de las víctimas) ocurrió entre la noche del martes y la madrugada de ayer, en una casa que vende artículos de granja, en 164 entre 29 y 30.

Según relató su dueño, Alberto Morales, los ladrones se metieron “después de trepar por una pared de un metro” y colarse por “un ventiluz de 90 por 30”, lo que lo lleva a suponer que se trata de menores, aunque no se descarta que hayan contado con el apoyo de adultos.

Se llevaron “dinero y toda la mercadería”, aseguró el damnificado, quien abrió ese local hace dos años y con el de estas últimas horas suma ya dos robos.

“La primera vez entraron por adelante. Ahora, por atrás. La próxima vez lo harán por los techos”, ironizó.

En ambas ocasiones el comercio estaba cerrado y las pérdidas fueron importantes.

reparaciones

Morales admite no saber cómo puede evitar convertirse, de nuevo, en víctima.

Por ahora se limita a arreglar los daños que causaron los ladrones y reforzar aquellas aberturas por las que se metieron, además de poner en alerta a los vecinos de los departamentos más cercanos. “Hay cuatro, y es evidente que también están en peligro”, reflexionó.

Después de encontrar el local vacío y revuelto, Morales realizó la denuncia por “robo” en la comisaría que tiene jurisdicción en ese barrio: la Segunda de Berisso.

Los efectivos le explicaron que no debía alterar la escena hasta que los peritos en rastros terminaran con su trabajo. Y la víctima siguió al pie de la letra las indicaciones.

“Me perdí todo un día de trabajo y no encontraron ni una huella”, se quejó, antes de prometer que “mañana (por hoy) abro sí o sí”.

“Yo vivo de esto no puedo cerrar, ni bajar los brazos”, sumó el comerciante, aclarando que si “si no abro, no como”.

Morales confirmó que en el barrio no hay cámaras de seguridad y se mostró esperanzado con que “pongan cámaras en Berisso y aumenten los patrullajes”.

en otros barrios tambien

Un allegado a Morales, que vive en el barrio Los Talas, se sumó al reclamo de su amigo al revelar que en su zona ya hubo “cuatro robos en dos manzanas, en apenas un mes”.

Por eso aseguró que en la vecina localidad “aumentaron muchísimo los robos” y denunció fallas en las políticas de prevención para evitarlos.