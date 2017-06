“Corcho” Rodríguez aseguró que no fue valijero de Odebrecht

El empresario Jorge "Corcho" Rodríguez afirmó hoy que no fue "valijero, lobbista, ni intermediario de Odebrecht" sino "asesor" de la empresa durante cuatro años en diferentes proyectos.



"Yo la relación la tuve con Odebrechet, fui asesor durante cuatro años, no fui valijero ni lobista, no soy intermediario, yo asesoré a la compañía y desarrollamos varios proyectos, entre ellos uno que es la construcción de un estadio cerrado", detalló Rodríguez a Radio Mitre.



Consultado sobre su vínculo con el Ministerio de Planificación, el empresario indicó que no tuvo "negocio de ninguna índole", en tanto volvió a reiterar que era "asesor externo de la compañía" y que Odebrecht le pagaba por eso.



"Con el Ministerio de Planificación no tuve ningún negocio de ninguna índole", subrayó al tiempo que sostuvo que era algo "público" su relación laboral con Odebrecht, la multinacional brasileña que reconoció haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina.



En este sentido detalló que participó de algunas reuniones de la empresa Odebrecht con el Ministerio de Planificación, pero que "nunca" participó de la negociación de contratos.



Rodríguez también contó que al ex ministro de planificación Julio De Vido, lo conoce "muy bien", pero que no es "amigo" del ex funcionario kirchnerista.



En relación a su vínculo con el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López, actualmente detenido, Rodríguez indicó que tuvo reuniones con él, junto a otros asesores de Odebrecht, pero calificó de "muy mala" la relación con el funcionario.



"No tuve ninguna relación con López, tuve reuniones con él como asesor de la empresa pero siempre con rispideces, reuniones muy tensas”, señaló.



Actualmente la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) recibió informes de migraciones y puso la lupa en los vuelos que Rodríguez compartió con el gerente local de Odebrecht, Flavio Faria, y otros ejecutivos de la empresa brasileña.



Sobre estos vuelos, Rodríguez expresó que realizó viajes con Faría en dos oportunidades a Brasil para participar de reuniones de empresarios "como consultor de la compañía".