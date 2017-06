Docentes bonaerenses realizaron una clase pública a modo de protesta

El gobierno analiza disponer un nuevo aumento a cuenta de paritarias

Los gremios docentes bonaerenses reclamaron hoy a María Eugenia Vidal respuestas al reclamo salarial del sector en una clase pública en el centro porteño, mientras el gobierno provincial analiza disponer un nuevo aumento a cuenta de paritarias.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, UDA, Sadop, Amet y Udocba, realizó hoy una clase pública frente a la Casa de la Provincia, en la ciudad de Buenos Aires, donde advirtió que si el gobierno sigue sin dar respuestas a "las justas demandas" volverá a convocar a medidas de fuerza.

"Se equivocaron con nosotros, nos tienen que tener respeto y ser menos soberbios. Si no hay una propuesta salarial digna, volvemos al paro en unidad", advirtió Roberto Baradel, jefe de Suteba.

"No vamos a firmar una pauta a la baja aunque el gobierno quiera imponerla porque nunca le vamos a dar la espalda a los y las trabajadoras. Necesitamos que entiendan la situación por la que está atravesando la Educación por el recorte del presupuesto", agregó.

En tanto, la presidenta de la FEB, Mirta Petrocini, sostuvo que "no se descarta un paro antes de las vacaciones de invierno y no comenzar las clases tras el receso".

"Tenemos que dar explicaciones con propuestas de miseria, tenemos que explicar que un docente gana 9.800 pesos. Este gobierno esquiva y llena de excusas el conflicto", aseveró.

"Si buscaban dividirnos están logrando todo lo contrario, hacernos más fuertes en unidad", añadió.

La jornada de protesta comenzó con una obra de teatro donde los docentes le manifestaron a Vidal que "no se puede vivir con salarios de hambre, que las escuelas están en ruinas, que el dinero para comedores es miserables y que se necesitan cargos ya".

Fuentes gubernamentales informaron hoy que la administración provincial evalúa otorgar a los docentes un nuevo aumento salarial "similar al índice inflacionario" si no logra en las próximas semanas alcanzar un acuerdo en paritarias.