Al menos 90 muertos por un atentado con camión bomba en la capital de Afganistán

KABUL.- Un camión bomba explotó ayer a la mañana en el centro de la capital de Afganistán, en el área diplomática que se considera de máxima seguridad, y dejó al menos 90 muertos y más de 463 heridos (según datos oficiales), en el atentado más mortífero en Kabul desde 2001 y que tuvo lugar al inicio del mes sagrado del Ramadán.

La explosión, ocurrida poco después de las 8 (hora local), llenó de nubes negras el cielo sobre el palacio presidencial y las embajadas extranjeras y tuvo lugar cerca de la entrada fortificada de la embajada de Alemania, en una calle sumamente concurrida por el tránsito y los peatones a esa hora pico. Un gigantesco agujero en la avenida quedó como marca de identificación del lugar exacto en el que un pequeño camión repleto de explosivos saltó por los aires.

El estallido, que destrozó ventanas y arrancó las puertas de sus marcos en casas a cientos de metros de distancia, tuvo una potencia poco frecuente, mientras que videos grabados en el lugar mostraron escombros en llamas, paredes derrumbadas y edificios y una treintena de autos destrozados, muchos con personas muertas o heridas en su interior. La acción se produjo en el cuarto día del mes sagrado de Ramadán y en la hora de ingreso a los edificios de oficinas. Al momento de la explosión, cientos de personas concurrían a su puesto de trabajo, al que en esta época pueden entrar una hora más tarde por la celebración. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, informó que un guardia de seguridad afgano murió por la explosión y que también hubo heridos entre los empleados de la embajada de su país en Kabul. En tanto, las embajadas de Francia y China fueron las más dañadas, dijeron ambos países, añadiendo que no hubo heridos entre sus diplomáticos.

También entre los periodistas y trabajadores de prensa hubo un saldo fatal. La cadena pública británica BBC confirmó la muerte de uno de sus conductores y que cuatro periodistas resultaron heridos, mientras que el canal afgano ToloTV informó de la muerte de un empleado especializado en tecnologías de la información.

El papa Francisco condenó el “detestable ataque” en un telegrama enviado al embajador afgano en Italia. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, envió sus condolencias a las víctimas y aseguró que la UE está al lado de Afganistán en la lucha contra la amenaza global del extremismo.

El presidente de Afganistán, Ashraf Gani, pidió la semana pasada a todos los grupos insurgentes que respetaran la celebración del mes sagrado y detuvieran sus acciones armadas. “Incluso en este mes de Ramadán, que es un mes de oración, virtud y bendiciones, los terroristas no tienen intención de parar de matar a gente inocente”, expresó el mandatario en un comunicado.

A pesar del pedido, el domingo los talibanes ejecutaron un atentado con coche bomba en una parada de micros en la ciudad de Khost (sureste del país) que causó 13 muertos y 8 heridos, en su mayoría militares. Ningún grupo armado reivindicó la autoría del sangriento golpe de ayer e incluso los talibanes rechazaron estar detrás del ataque. Los dos últimos atentados de envergadura con bomba en Kabul, ocurridos también en el área diplomática, fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).

Año a año la situación de la seguridad se deteriora en Afganistán después del fin, el 1 de enero de 2015, de la misión de combate de la OTAN, que continúa en el país en tareas de asesoramiento y capacitación a las fuerzas afganas. El año pasado el país asiático registró cifras récord de víctimas civiles, con 3.498 muertos, 923 de ellos niños, y 7.920 heridos, de acuerdo con la misión de la ONU en Afganistán. (TELAM)

Algunos datos SupERFICIE: 652.230 km2 (equivale a más de dos veces la Prov. de Bs. As) PoblACION: 33.370.000 hab. PBI total: US$ 19.570 millones PBI per cApita: US$ 600 (uno de los más bajos del mundo)