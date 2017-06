Chau Julieta, ¿hola Griselda?

En medio de rumores de romance con Siciliani, el actor se separó de Zylberberg, la madre de su hijo

Justo cuando comenzaron a sonar otra vez los rumores de romance con Griselda Siciliani, quien fuera su explosiva pareja en “Educando a Nina”, Esteban Lamothe anunció que, tras diez años de relación y con un hijo en común, se acaba de separar de la también actriz Julieta Zylberberg.

Según el protagonista de la flamante “Las Estrellas”, se trata de una decisión tomada de común acuerdo, sin terceros en el medio y no definitiva.

Y es que nadie puede evitar relacionar esta ruptura con los fuertes rumores que hubo durante todo el año pasado (y ahora también), que vinculaban sentimentalmente a Lamothe con Siciliani, cuando ambos protagonizaban la exitosa ficción de Telefé.

La primicia la tiró esta semana la revista Paparazzi en su tapa, y un portal de noticias del espectáculo pudo hablar con Lamothe que dio varias explicaciones y se mostró dolido por su presente.

“Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor, tomada de a dos con mucha responsabilidad porque tenemos un hijo. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. Cabe aclarar por encima de todo que no hay terceros en discordia, que lo que dicen de Griselda es mentira”, explicó primero y contó que con Julieta hicieron terapia de pareja en “los últimos quince días. Yo me estoy yendo de mi casa este fin de semana”.

El actor también aclaró que este distanciamiento, al menos por ahora, no es definitivo: “Me estoy yendo a un lugar por un tiempo determinado, no es que me alquilé una casa por dos años. Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad”.

Si bien no quiso hablar de cómo está su hijo con esta situación, explicó que no va haber régimen de vistas. “Estamos juntos, vamos a seguir haciendo programas juntos con nuestro hijo. No es que lo voy a ir a ver un día y otro no, es una cosa muy de a dos. De a tres, porque tenemos un hijo.

Finalmente, el actor que ahora es uno de los galanes de la nueva ficción de El Trece, reconoció que está muy afectado: “Es una situación muy triste para mí. La verdad, lo que digan los medios es lo que menos me importa. Lo único que me importa es tratar de estar bien yo, de estar tranquilo, que Julieta esté bien y Ernesto esté bien. Después los medios es obvio que me van a preguntar, es parte del juego”.

Claramente, el nombre de Siciliani está rebotando por todos los pasillos, más aún, cuando el fin de semana ella y el actor coincidieron en un bar, aunque dijeron que el encuentro fue fortuito.