Burlando confirmó que será candidato a diputado nacional por el justicialismo

Según dio a conocer el abogado platense aceptó un ofrecimiento que le hicieron desde un espacio político aunque no quiso revelar nombres

El abogado platense Fernando Burlando confirmó en las últimas horas que será candidato a diputado por el peronismo en las próximas PASO después de haber aceptado una propuesta de la que no quiso dar mayores detalles. El ahora candidato manifestó que “después de haber transitado una larga carrera en el ámbito judicial llevando adelante con mucha felicidad la dura tarea de ser abogado” ahora considera que llegó la hora de hacer un aporte en el plano político.



Según reveló a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA , “me parece que es un momento justo para iniciar el camino, me parece una buena edad para comenzar”. “Dentro de una línea del justicialismo me dijeron ‘te queremos como candidato’ en un puesto que seguramente me van a generar actividad y en el que voy a poder aportar mínimamente lo que he hecho durante toda mi vida” precisó Burlando aunque no quiso revelar quién lo invitó a participar.



Al referirse a la situación política de la Argentina, el letrado fue tajante al opinar que “hemos llegado un momento de saturación en el que no nos bancamos mucho de los políticos: la falta ética, la falta de conducta, y esta situación de que todos terminan en la justicia por uno u otro motivo”.



En esta línea no titubeó al afirmar que renunciará antes de empezar si quieren colar en su lista algún aspirante que esté enfrentando algún proceso judicial por un hecho de corrupción. Evaluó que como abogado “entiende lo que significa la figura de la presunción de inocencia, pero en un funcionario no me la banco”. Sentenció que “si me quieren poner una persona que tiene varios procesos en Comodoro Py no voy a ser de la partida”.



Al ser consultado por la posibilidad concreta de competir en las PASO con la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y con el ex Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el letrado señaló que la única línea con posibilidad de presentarse en las próximas elecciones es Justicia, dignidad, justicia, la lista que él integrará.



“La idea es que hagamos una lista de transparencia de renovación que genere frescura en el justicialismo y no volver a lo mismo. Creo que ha llegado el momento en que hay que discutir 10 temas esenciales que se deben tratar de manera inmediata. En estos temas de Estado debe haber un consenso general porque sino este país se hunde en un abismo sin fondo” consideró.