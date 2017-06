"La policía bonaerense sigue aplicando la doctrina del garrote" señalan desde la Comisión por la Memoria

El dr. Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, se refirió al rol de la Policía Bonaerense a nivel provincial luego de que se conociera el caso de los efectivos que ingresaron a una escuela en Banfield hace algunas semanas intentando detener a un grupo de menores de edad que se habían escapado de la escuela. El hecho causó un gran revuelo y hasta se planteó en diversos ámbitos sociales el cuestionamiento de si los abusos de autoridad se están comenzando a sistematizar.



Al respecto señaló que, indiferentemente de quien esté al frente del Ejecutivo provincial, la policía bonaerense continúa aplicando "la doctrina del garrote" en lugar de poner en marcha "un mecanismo de resolución de conflictos", un perfil que, según señaló, es lo que reclama la sociedad actualmente. Manifestó que el modo de proceder en forma violenta que tiene la policía bonaerense tiene una raigambre histórica que se puede identificar en los albores de la fuerza y que se mantiene vigente hasta la actualidad.



Al ser consultado por las medidas que se deben adoptar para que otros policías no violenten a adolescentes como ocurrió en el caso de la escuela de Banfield o en el del joven de 16 años que fue capturado por la policía y amenazado con ser violado sino aportaba datos sobre el paradero de sus compañeros, precisó que la causa debe encontrarse en la estructura de la fuerza.





"Lo venimos diciendo desde hace años. El problema de la violencia policial no es el de las manzanas podridas que suele denunciar la política sino que es un problema estructural que tiene que ver en cómo la policía bonaerense gobierna territorios en función de todas estas prácticas con el despliegue de todas estas práctica. Que en algunos casos emerge y en otras más cotidianas, extendidas y poco visibles ocurren de manera sistemática y que suele afectar a los sectores más vulnerables" apuntó en JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA .



Y añadió que "por su puesto que las medidas que se tomen para un caso en particular sirve para evitar que se entienda que hay un gesto de impunidad respecto de lo que ocurre. Pero lo cierto es que para modificar una matriz que tolera el poder político que la forma de gobernar territorios es a partir de prácticas ilegales abusivas y de la tortura, la verdad que requiere un cambio sobre todo en la mirada que tiene la política sobre la funcionalidad de la policía bonaerense. La mayoría de los gobiernos democráticos no es este (por el de María Eugenia Vidal) el particular".



En esta línea precisó que esta modalidad adoptada ha trascendido a través del tiempo principalmente porque nunca se han adoptado medidas políticas que estén destinadas a terminar con esta forma de utilizar la fuerza de policía. Proyectó cuáles deberían ser las medidas que, según su punto de vista, tendrían que tomarse a nivel político para que la fuerza deje de aplicar el abuso de autoridad que denuncia.