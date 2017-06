Macri, Carrió y Larreta iniciaron campaña en Capital con una recorrida por Caballito

En declaraciones a los medios presentes, Carrió apuntó contra Lousteau y sostuvo que "tiene que competir, debatir y puede tener perfectamente su espacio"

El presidente Mauricio Macri, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, compartieron hoy una caminata por el barrio de Caballito, en el inicio de la campaña para las elecciones, y le advirtieron a Martín Lousteau que ese espacio configura el "corazón de Cambiemos".

Al ratificar su alianza con Macri en una "unidad de camino", Carrió defendió que no haya primarias en el oficialismo con el argumento de que "todos los que van a integrar la lista, tanto del PRO, independientes y la Coalición Cívica, se llevan muy bien", por lo que "no es necesaria" la compulsa interna debido a que "no hay nada que discutir".

Por otro lado, consideró que Lousteau "tiene todo el derecho a competir", aunque "los que construimos Cambiemos y estuvimos en aquellas elecciones seguimos juntos, el resto no estaba con nosotros". En declaraciones a los medios presentes, apuntó que Lousteau "tiene que competir, debatir y puede tener perfectamente su espacio", aunque el espacio que conforma junto a Macri y Rodríguez Larreta es el "el corazón de Cambiemos".

De todos modos, Carrió dijo que les hubiera gustado "llevar el nombre" en los comicios, al advertir: "Uno puede competir, pero no dejar llevar el nombre de Cambiemos es un poco fuerte". En la misma línea, Rodríguez Larreta reiteró que Lousteau "tiene el derecho a participar, seguramente va a haber candidatos de todos los partidos.

El decidió irse del gobierno de Macri, y la gente es la que va a votar y elegir", añadió. Macri, Carrió y Rodríguez Larreta se mostraron juntos en el Patio de los Lecheros, ubicado en Bacacay y Donato Alvarez de Caballito, aunque el mandatario no brindó declaraciones a la prensa.

Por último, Carrió señaló que "siempre habla en privado" con Macri, con quien la une una "relación muy auténtica, que en Argentina no se ha dado", en referencia a que "por ahí nos peleamos y después comemos asados".