El día que Tinelli se quedó sin voz

"Primera vez en la historia" dijo Marcela Feudale. El conductor se vio afectado por una dolencia que lo obligó a abandonar el Bailando. Moria tomó el mando y le hizo honor a la máxima del espectáculo “el show debe continuar”

Una gran preocupación generó anoche Marcelo Tinelli luego de que abandonara la conducción del Bailando. Según detalló más tarde el propio conductor, un problema en la garganta que casi no lo dejaba “hablar ni respirar” le impidió continuar con su trabajo por lo que decidió retirarse del estudio y dejar a Moria Casán al frente del programa.



"A ver si alguien me ayuda. Tengo cerrada la garganta", sorprendió Tinelli a todos los presentes en el estudio que incluso pensaron que estaba haciendo un chiste. La primera en acercarse fue Moria, quien también aseguró que creyó que se trataba de una broma. Al final el conductor se retiró del estudio.

Por varios minutos se mantuvo un hermetismo en torno a la salud del conductor hasta que el propio Tinelli salió a poner paños fríos a la situación vía Twitter. En simultáneo con el ciclo televisivo sostuvo que había superado el mal momento, que se encontraba bien y hasta aprovechó para agradecer a la diva por Twitter por su intervención.



"No puedo hablar. Me cuesta mucho hablar. El dolor es tremendo, me arde y se me cerró muy fuerte la garganta", contó Marcelo antes de retirarse del del estudio con la ayuda de Larry de Clay y Fede Hoppe mientras que Moria quedó al frente de Showmatch.