El Gobierno instruye a los jueces para pedir informes de Odebrecht

Buscan determinar cómo fue el pago de coimas en el país

| Publicado en Edición Impresa

El Gobierno informó ayer a los jueces del fuero federal sobre cómo deben solicitar colaboración a sus pares de los Estados Unidos, para que les remitan la información que poseen del caso Odebrecht acerca de distribución de coimas en la Argentina.

Así lo anunció a la prensa en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien acaba de visitar los Estados Unidos para reunirse allí con funcionarios políticos y judiciales.

“REUNIONES SATISFACTORIAS”

“Tuvimos reuniones muy satisfactorias de apoyo total, no solo del Gobierno, sino del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, aseguró al resumir su periplo, que había generado fuertes expectativas acerca de la posibilidad de conseguir datos sobre los receptores de los sobornos para supuestamente favorecer a Odebrecht con obras públicas.

Garavano rehusó dar nombres de esos posibles “coimeros” (incluso de comentar si el Gobierno los tiene) y se amparó en que “esto es una investigación judicial”, por lo que mandó a los periodistas a preguntarles a los jueces y fiscales.

También explicó que el embajador Eugenio Curia, jefe de Relaciones Internacionales de la Cancillería, “estuvo transmitiendo a los jueces que tienen este caso cuales serían las formas en que los fiscales de Estados Unidos ofrecieron colaborar con Argentina”.

Sostuvo que los fiscales estadounidenses manifestaron “una amplia predisposición con los jueces, fiscales y la Oficina Anticorrupción de Argentina en este caso puntualmente”.

Garavano rehusó precisar cómo sería esa colaboración, ya que “es algo que tienen que definir los jueces y fiscales”. Y precisó que desde el Gobierno “no ingresamos en el contenido del caso formalmente sino como autoridad central del convenio bilateral que existe entre Argentina y Estados Unidos”.

“Nos encargamos de la logística y de todo lo que tiene que ver para que esta comunicación pueda ser efectiva”, añadió, y puntualizó que “el embajador Curia les transmitió a los jueces que está a disposición de ellos la información y la colaboración de los fiscales norteamericanos”.

Consultado sobre si Estados Unidos ya había enviado información, el ministro aseguró que “no se trata de mandar o no mandar” datos sino de, comentó, “generar mecanismos de cooperación e investigación conjunta”.

Garavano se negó a dar “ningún nombre” de funcionarios o ex funcionarios argentinos que según los Estados Unidos hayan recibido coimas de Odebrecht. Y argumentó que “esto es una investigación judicial; es una pregunta para los fiscales y jueces que están investigando”. No obstante su consejo, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene en secreto de sumario la pesquisa a su cargo sobre el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una de las obras donde participa Odebrecht sospechada de corrupción, con lo cual el juzgado no debe brindar información sobre esa causa.

LOS NOMBRES

Además, ayer una columna firmada en Clarín destacó que la Casa Rosada tendría en su poder información confidencial sobre los “operadores” que habrían participado del armado de los pagos. Según la nota, los principales involucrados serían directivos de empresas y ex funcionarios Cristina Kirchner.

Y agrega que en la nómina extraoficial que circula se encuentran todos los hombres fuertes del Ministerio de Planificación en la gestión kirchnerista.