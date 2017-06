Preocupa seguidilla de robos en edificios

| Publicado en Edición Impresa

En poco menos de 24 horas, varios departamentos de tres edificios de La Loma fueron desvalijados con una modalidad parecida y ahora se investiga si detrás de estos hechos hay una misma banda, reconocieron fuentes oficiales.

La seguidilla arrancó el miércoles pasado con el ataque a por lo menos seis departamentos de una torre situada en 33 entre 16 y 17, donde los intrusos se colaron sin violentar ninguno de los accesos principales y entraron en las viviendas violentando las puertas.

Para “trabajar” tranquilos aprovecharon que los dueños no estaban y se llevaron, sobre todo, elementos de electrónica, entre otras pertenencias.

El jueves, en tanto, atacaron con una mecánica prácticamente idéntica en otros dos edificios de la misma zona. Uno de los casos fue en 45 entre 20 y 21, donde los departamentos saqueados fueron tres. El otro episodio tuvo como escenario la propiedad de 41 entre 25 y 26, donde robaron dos viviendas, según trascendió.

Los investigadores no descartan que detrás de estos “escruches” haya una misma banda, por la modalidad de los ataques: “Son de día, en una misma zona y con datos precisos de cuáles son los departamentos vacíos”, explicó un jefe policial. No pasó por alto que “no violentan las puertas de la calle” y se llevan “todo lo que pueden”, por lo que parece claro que se movilizan en un vehículo. Por ahora no hay detenidos.