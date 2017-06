Diego se reunirá con el presidente de China con propuestas y una denuncia

Diego Maradona anunció en las últimas horas que será recibido por el presidente de China, Xi Jinping. además de confirmar que su futuro trabajo será entrenar al equipo de Al Fujairah de la Segunda División de los Emiratos Arabes. "Mi abogado Matías Morla me confirmó que me invitó el presidente de China y nos vamos a encontrar en unos días", dijo Diego.

El ex futbolista también añadió, en esa misma línea, que "Estoy feliz y agradecido por estar allá y que me reciba Xi Jinping". De acuerdo a lo informado Maradona viajará en veinte días al país asiático y conocerá a su presidente con quien, además de dialogar sobre sus proyectos en el país, le trasladará su preocupación por el proceder de la agente china Tang Qinghui.

La citada agente había firmado un contrato para promover el fútbol en el gigante asiático pero, al parecer, explotaron la imagen del Diez sin su consentimiento. "Es una ladrona", tiró oportunamente Diego sobre la agente en cuestión.

"Todo el merchandansing que vende no es mío. Jamás le di mi autorización para que vendan ni para que hagan una sola camiseta con mi nombre. No veo la hora de ir a China y cuando llegue lo primero que voy a hacer es una conferencia de prensa para hablar con todos los medios para que quede claro en todo el mundo lo mentirosa y estafadora que es Tang. Pero no solo ella, también su hijo que se hacía el buenito y terminó siendo un cabecilla en todo esto", indicó Maradona