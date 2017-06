Víctima de Polanski pidió terminar el caso de abuso sexual

Asegura que el director ya cumplió su sentencia y que ha visto limitada su vida por culpa del sistema penal de justicia

El viernes pasado, Samantha Geimer, víctima de Roman Polanski, le pidió al juez del Tribunal Superior de Los Ángeles Scott Gordon que el caso de abuso sexual de 40 años de antigüedad termine, ya sea siendo desestimado o con una sentencia en ausencia a Polanski.

Gordon dijo que tomará en consideración la solicitud de Geimer y no emitió un fallo de momento.

“Estoy aquí para decir que ha cumplido su sentencia”, dijo Geimer tras la audiencia. “No me debe nada, no le debe nada al estado de California, fuera de presentarse eventualmente. Deseo que se pueda presentar y sentir que será tratado justamente, pero no sé si eso llegue a ocurrir”. Geimer aseguró que ha sido más víctima del sistema penal de justicia que de Polanski.

“El trauma del escándalo que siguió fue tan grande que el breve encuentro con él esa noche que fue desagradable se desdibujó y se redujo”, explicó. “Simplemente estamos tratando de sobrevivir como familia y superar algo que no sabíamos que iba a pasar”.

Geimer actualmente tiene 54 años y en los últimos tiempos ha puesto empeño, al igual que Polanski, por terminar con el caso que la limita en aspectos como la posibilidad de viajar.

El realizador galardonado con el Oscar, por su parte, ha estado fugitivo desde que escapó a Francia en 1978 en la víspera de su sentencia por tener sexo con una menor de edad. Los fiscales le retiraron los cargos por drogar, violar y sodomizar a Geimer cuando esta tenía 13 años.

Sus abogados han luchado por años por terminar el caso y retirar una orden de aprehensión de la Interpol que lo confinó a su natal Francia, Suiza y Polonia, de donde huyó del Holocausto.

Geimer ha dicho públicamente que perdona a Polanski por el abuso cometido en la casa de Jack Nicholson en Hollywood Hills durante una sesión fotográfica en marzo de 1977.