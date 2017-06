Tapia: "los jugadores necesitaban a alguien con el carácter de Samapaoli"

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, auguró hoy que Jorge Sampaoli marcará "un antes y un después" del seleccionado y destacó que los jugadores "necesitaban" un técnico "con el carácter y la personalidad" del nuevo entrenador.

"Para nosotros es el mejor técnico del mundo y los jugadores necesitaban de alguien con el carácter de él y la personalidad que él tiene para conducir", afirmó Tapia en una entrevista con la señal ESPN.

Tapia no abundó en el fundamento respecto del por qué los futbolistas necesitan un técnico como Sampaoli, tal cual dijo aunque con el correr de la entrevista apuntó: "Jorge te despierta todo" y que "te lleva puesto". "Con Sampaoli será un antes y un después de la selección". auguró.

También dijo estar "convencido" que Argentina tendrá "una buena Eliminatoria y vamos a tener un mejor Mundial".

Asimismo, dejó en claro que en estos cuatro partidos de Eliminatorias lo importante será clasificar al Mundial. En ese sentido concatenó el debut con el siguiente paso en Eliminatorias.

Con Brasil, analizó Tapia, "se vio una selección que no lució tanto en el juego pero si tuvo la personalidad y el predominio de manejar la pelota".

"No se jugó largo, no se revoleó la pelota, se jugó corto y en recuperación muchos jugadores corrieron mucho", afirmó. Y subrayó: "no hay que buscar un nivel futbolístico importante. Son cuatro finales y hay que clasificar"