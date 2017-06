Tinelli habló del día en que se quedó sin voz

A través de su cuenta de Facebook agradeció el apoyo y el reemplazo de Moria Casán

El viernes pasado, Marcelo Tinelli se quedó sin voz durante su programa y tuvo que ser reemplazado por Moria Casán. La situación generó gran conmoción entre el público y hacia el final el conductor regresó para explicar lo que le había ocurrido y brindar tranquilidad a los televidentes.

Horas más tarde, Tinelli utilizó su cuenta de Facebook para hablar al respecto y explicó que lo aqueja un cuadro de laringitis.

"Gracias a todos los que me dieron sus muestras de apoyo ayer en el programa y lo siguen haciendo hoy, fue un momento muy feo para mí. Jamás me había pasado algo así en mis 34 años de carrera televisiva. Entre la faringitis y el edema de glotis, sentí en un momento que no solo no podía hablar, sino que me costaba respirar", escribió.

Por otro lado, elogió a Moria Casán y manifestó su afecto al público: "Una genia Moria en bancarse todo el programa y hacerlo en forma maravillosa. Los quiero mucho mucho mucho, estoy mejor, y espero estar bien el lunes".