Nadie sabe cuántas cuadras hay sin asfaltar en La Plata y van a encarar un relevamiento

Miles de familias padecen a diario los trastornos de vivir en calle de tierra. Piden más mantenimiento

| Publicado en Edición Impresa

A menos de diez días del inicio del invierno, miles de familias platenses se preparan una vez más para afrontar la temporada alta de ambulancias y patrulleros que se encajan, remises que no se atreven a recoger pasajeros y chicos que llegan a la escuela con sus zapatillas y guardapolvos embarrados. Las lluvias, el frío y el acortamiento de los períodos de luz solar conspiran para que esos y otros padecimientos, ajenos a los habitantes del centro, se conviertan en preocupación cotidiana para quienes viven en numerosos barrios de la periferia del casco histórico, a la vera de calles de tierra.

Loteos, asentamientos, desplazamientos de población obligados por la búsqueda de terrenos asequibles para levantar la casa propia, provocaron en lo que va de la década una fuerte expansión urbana no siempre acompañada por obras de infraestructura básica: la abundancia de calzadas que ni siquiera cuentan con una capa de ripio o mejorado da cuenta de ello. Desde el municipio se admite el déficit: “fueron muchos años de malas prácticas y desarrollo sin planificación”, diagnostican.

En ese sentido, fuentes de la Comuna subrayan que “tras establecer un orden de prioridades, se seleccionó una serie de vías troncales a intervenir que ya se encuentra en ejecución, como las avenidas 7, 72, 66 y 137, y se prepara el lanzamiento de un cronograma de tareas en diferentes zonas problemáticas que incluye sumar nuevas cuadras pavimentadas a las existentes”.

Si bien es evidente que los problemas existen en toda la superficie del partido -particularmente las zonas oeste, sudoeste y sudeste-, y que son más acuciantes en el “segundo anillo” de la periferia, no existen precisiones acerca de la magnitud de la tarea a realizar. Tal como ocurre en la mayoría de los campos, reina una desalentadora ausencia de estadísticas oficiales básicas para la planificación. En este caso, no se sabe a ciencia cierta cuántas cuadras de calles de tierra existen en la Ciudad, ni cuántos platenses viven en esos entornos.

“No existian cuando llegamos”

“Se está encarando un relevamiento para obtener datos que son esenciales y lamentablemente no existían cuando llegamos al gobierno” señalan desde las áreas de Obras y Servicios Públicos y Planeamiento y Desarrollo Urbano: “pero dado el grado de deterioro de la infraestructura vial, no podemos dejar de ofrecer soluciones en el corto plazo, por lo que se estableció un orden de prioridad para intervenir”.

Esa clasificación, trascendió, tuvo en cuenta “las calles más transitadas; el acceso a sitios de interés, como establecimientos educativos y centros de salud; la circulación del transporte público; la conectividad entre los barrios y entre éstos y el centro; y el ingreso y egreso a la ciudad”.

De cualquier modo, una significativa cantidad de vecinos de Villa Montoro, Lisandro Olmos, Los Hornos, Aeropuerto, Melchor Romero, Villa Garibaldi, El Rincón, Abasto y José Hernández siente que, sean cuantas sean las cuadras de tierra en toda la Ciudad, las que existen en sus barrios simplemente son demasiadas. Por eso hicieron escuchar sus reclamos en las últimas semanas.

“Recuerdo que hace unos años nos hemos levantado varios vecinos a las tres de la mañana para ayudar a sacar del barrio una ambulancia que venía a atender a un chiquito enfermo” cuenta Javier Ibarra, de 516 y 161: “y hoy mismo, hay un pibe discapacitado de 16 años que lo tenemos que llevar en andas para que llegue al transporte que lo lleva a los talleres protegidos. Nada cambió”.

En esa zona de Melchor Romero, entre asentamientos, tomas, y casas humildes en construcción, las familias describen el panorama después de las lluvias como “un chiquero”. Ricardo Ley, otro de los damnificados, resume que “cuando hay tormenta no entran las ambulancias, ni los bomberos, ni los patrulleros. Para hacer todo no queda otra que caminar, tratando de no caerse, hasta el asfalto más cercano”.

Los ejes de avenida 520 -Hernández, La Granja, Romero, Abasto-, avenida 38 –Malvinas-, avenida 52 -Los Hornos, Olmos- y avenida 7 -Aeropuerto, Parque Sicardi, Villa Garibaldi- nuclean en derredor centenares de calles en estado deplorable, libradas a la enjundia vecinal. “Hace algunos años, desde mi casa podía ver la de un amigo que vive a cuatro manzanas de distancia” recuerda Carlos Rango desde Villa Garibaldi: “ahora es imposible. Sin embargo, las calles son las mismas. Cada tanto, algunas familias de cada cuadra nos juntamos para comprar cuatro o cinco camiones con escombros, a razón de unos mil pesos cada uno, y con eso vamos manteniéndolas relativamente transitables”.

En el norte también hay problemas. Karen Palomino, de 138 entre 433 y 434, cuenta que “muchas veces me vi imposibilitada de llevar a mi madre insulinodependiente al hospital por el barro, y es realmente desesperante”. La vecina de El Rincón agrega que “obviamente, cuando llueve nos tenemos que olvidar de los patrulleros, las ambulancias y los camiones recolectores de residuos”.

El costo de una pavimentación integral es astronómico; la ejecución “desde cero” de una cuadra de asfalto u hormigón -que es más caro pero también más duradero-, preparando el suelo, la base, tendiendo una carpeta, construyendo cordones cuneta, badenes y cruces pluviales en las esquinas, puede presupuestarse en una cifra cercana al millón de pesos. Si se trata de una repavimentación, o los cordones son preexistentes, el precio puede descender, pero no demasiado. El mejorado, como solución parcial, es mucho más barato.

En Obras Públicas advierten que “la ciudad se expandió sin planificación, y eso provocó que muchos barrios se construyeran en zonas que no estaban aptas, con fallas estructurales que generan el daño prematuro de las calzadas, falta de trabajos hidráulicos adecuados y pavimentaciones que consistieron apenas en la aplicación de capas de dos centímetros de asfalto”.

El déficit en este aspecto no es solamente platense; un informe elaborado por un grupo de graduados de Ingeniería Civil de la facultad regional Bahía Blanca de la UTN, para su tesis final, dio cuenta de que ciudades como Mar del Plata tienen el 45 por ciento de su planta urbana con calles de tierra. La propia Bahía Blanca tienen el 62%; Tandil, el 70%; Junín, el 48%. En nuestra región, de las 2.100 cuadras existentes en Berisso, el 40% es de tierra.

La vida útil del asfalto ronda los diez a quince años, cifra que puede tener ciertas variaciones dependiendo de las características del material -espesor y calidad de la mezcla-, y del medio -rigor del clima, densidad y peso del tránsito-. Del mismo modo, se estima que el hormigón puede mantenerse en buen estado veinte años o más.