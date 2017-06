Macri, Carrió y Larreta ya caminan juntos

| Publicado en Edición Impresa

El presidente Mauricio Macri, la diputada nacional Elisa Carrió y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dieron el puntapié inicial para la campaña electoral que encararán en la ciudad de Buenos Aires, bajo el nombre “Vamos Juntos”, con una charla con vecinos de Caballito.

A cuatro días de que venza el plazo de inscripción de alianzas y a dos semanas del cierre de listas para las PASO del 13 de agosto, Macri, Carrió y Larreta se mostraron juntos en la primera actividad de campaña porteña del oficialismo con la flamante denominación “Vamos Juntos”, en el marco del espacio en el que confluyen el PRO, la Coalición Cívica, el Partido Fe y Unión por la Libertad.

En la actividad de hoy se colaron mensajes para el ex embajador en los Estados Unidos y principal referente del espacio ECO, Martín Lousteau, quien reclamó sin éxito participar de las PASO de Cambiemos, así como muestras de confianza en el propio desempeño electoral.

“Lousteau tiene todo el derecho a competir. Los que construimos Cambiemos seguimos juntos”, definió Carrió. “Esta lucha sigue. Para nosotros, es maravilloso poder avanzar y demostrarle al país que se puede, que vamos a seguir cambiando”.

Carrió y Larreta fueron los encargados de las declaraciones para la prensa mientras que, antes del encuentro con los medios, ambos participaron junto a Macri en una charla con vecinos y emprendedores gastronómicos.

También caminaron por las calles del barrio para charlar con vecinos -junto a Larreta- el diputado Fernando Sánchez, la legisladora porteña Paula Oliveto y la diputada del Parlasur Mariana Zuvic, todos dirigentes de la Coalición Cívica (CC).

Carrió se quejó porque no podrá utilizar el nombre Cambiemos en la disputa porteña, ya que el frente electoral del oficialismo porteño se llamará “Vamos Juntos”: al no ser parte la Unión Cívica Radical -que apoya a Lousteau- no pueden utilizar la marca Cambiemos para no ser impugnados en la Justicia.

La diputada, una de las fundadoras de Cambiemos junto con Macri y el radical Ernesto Sanz, se refirió a la exigencia que planteó Lousteau por participar en una PASO de Cambiemos, algo que le fue negado por el oficialismo y lo obligó a presentarse con su fuerza ECO, con la que había competido en la segunda vuelta por la intendencia contra Larreta.

“No es necesario (hacer una PASO), si no tenemos nada que discutir”, sostuvo la líder de la CC, y agregó: “Queremos consolidar una unidad de camino, saber hacia adónde vamos”, concluyó.