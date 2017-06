Derrota de Albatros

| Publicado en Edición Impresa

Albatros como local volvió a perder por 28 a 19 ante Don Bosco Rugby por la novena fecha del torneo de Primera C de la URBA. El Tricolor sumó su segunda derrota consecutiva, la quinta en lo que va del año, y se aleja de la punta.

En la primera mitad, el conjunto de Hernández, arrancó muy mal, cometiendo muchos errores de manejo de pelota y de tackle. La visita los aprovechó y a los veintiséis minutos del arranque ya ganaban 21 a 0 gracias a tres tries convertidos. Los dirigidos por Maglio y Ramos Alvelo levantaron cabeza a través de su capitán y numero ocho Josué Bisceglia, que marcó de a cinco y con dos más de Balatti para el descuento. Sobre el cierre del primer tiempo, Emiliano Elizondo achicó diferencias para ir al descanso por un parcial de 12 a 21 para los visitantes.

Ya en el periplo final, Albatros salió a buscar el partido y en el arranque, Gastón D´Angelis rompió la línea de defensa para caer en el ingoal y sumar de a siete con las posterior conversión de Elizondo, para acercarse a solo dos puntos del marcador.

El partido estaba abierto y el local a tiro de penal, pero su rival no se quedó y consiguió un try penal por una infracción en una de las puntas. El tricolor no hice pié en las formaciones fijas ni tampoco pudo quebrar la defensa contraria con sus backs, como generalmente suele hacer.

El encuentro terminó 19 a 28 para los de Bernal, la semana que viene Albatros será nuevamente local frente a un equipo duro como DAOM, uno de los animadores del torneo.