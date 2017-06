“Estoy muy identificado con Estudiantes”

Fue un adelantado: Implementó el doble turno, recomendó a Zubeldía y promovió un centenar de jugadores. Su historia

Por MARTIN CABRERA

Con una sonrisa y un chiste de turno, Miguel Ignomiriello abre el portón de su casa, en el centro de La Plata. Saluda, señala el camino y agradece la visita. Atraviesa unos metros de césped y se mete dentro de un quincho de madera, que luego explicará es su refugio. Allí hay una cocina, una mesa, decenas de cuadros y gran parte de su historia en el fútbol. El hombre, una gloria del deporte platense, cumple hoy 90 años y lo celebra en una íntima, extensa y jugosa entrevista con este medio.

¿Quién es Ignomiriello? El se define como un artesano y seleccionador de jugadores. Desembarcó primero en Gimnasia, formando el equipo que fuera campeón de Reserva en 1953, luego llegó a Estudiantes donde tocó la gloria: le dio vida al plantel campeón del mundo. Luego volvió a Gimnasia para el Lobo del ‘62, desembarcó en el exitoso Rosario Central de comienzos de los ‘70 y llegó a Nacional de Montevideo. Años después consiguió logros en el ascenso, con Talleres de Remedios de Escalada y Cambaceres.

-¿Qué es el fútbol para usted?

-Mi vida. Aunque jugué al rugby, practiqué boxeo e hice atletismo con Jorge Kistermacher, el fútbol es todo. Postergué todo por el fútbol: cumpleaños de mis hijos, operaciones, vacaciones...

-¿Se siente identificado con Estudiantes a pesar de haber estado más años en Gimnasia?

-Sí, me siento identificado. Debo ser la única persona que dirigió cuatro veces a cada club. Y me di el lujo de renunciar las cuatro veces en cada lado. Estoy identificado porque vengo de una familia Pincha. Mis abuelos vivían en el viejo Mercado. Ellos llegaron a la Argentina en 1890 y ni existía Estudiantes. Conocieron los equipos fundacionales y se enamoraron de Los Profesores. El único cuadro que estaba en el comedor de su casa era ese equipo. Mi padre heredó esa pasión. Tenía un carro que vendía papas en la feria de diagonal 73 que se llamaba “El Piloto Olímpico”, en homenaje a Nolo Ferreira. Era fanático.

-¿Usted tuvo su etapa de hincha?

-Sí, claro, ví toda la campaña de la Reserva campeona de 1935. En aquella oportunidad jugaban los jueves a la tarde. Me hacía la rabona del Normal 3 cada vez que jugaba de local. Iba a la puerta del estadio y siempre buscaba que algún mayor me hiciera entrar de la mano.

-¿Cómo empezó a trabajar con el fútbol?

-En mi barrio de 49 y 4 armamos un equipo que se llamaba Wanderers. Tenía 14 años. Hacíamos desafíos a Estudiantes, Gimnasia o el colegio San Vicente. El encargado de Gimnasia, Aníbal Díaz, me propuso sumarme. A cambio me dio un carnet para entrar gratis a la cancha. Corría el año ‘43. Empecé a seleccionar jugadores y dos años después salimos campeones en Octava. Esa misma división, años después salió campeón de Tercera en 1950.

-¿Por qué se fue de Gimnasia?

-Porque la dirigencia quiso poner a la Tercera en Primera. Me opuse, porque los equipos se conforman con jóvenes y mayores. Me fui. La pusieron igual y se fueron al descenso.

-Entonces recaló en Estudiantes... ¿Quién lo llevó?

-Mariano Mangano, por intermedio de Omar Farres y Osvaldo Arteaga. Eso fue en 1963. Me hice cargo de los juveniles de Estudiantes. Pero hay que tener en cuenta que el club no era lo de ahora. Por ejemplo, los vestuarios eran compartidos con la pileta y sólo podíamos entrenar cuando no había temporada. Otra: la cancha auxiliar era de los socios y se alquilaba para circos. Entrenábamos en el Bosque. La primera medida fue conseguir la cancha auxiliar exclusivamente para nosotros. Recuperamos así el lugar donde se habían formado Los Profesores y la Reserva campeona del ‘35. También empecé a trabajar en utilería. El hombre que estaba se volvió loco: un día vino su hija y me dijo que el padre estaba internado y que no paraba de repetir “camiseta, pantalón y medias...”. La última medida fue el doble turno, un adelanto para la época.

-En esa Tercera que dirigía, ¿qué jugadores estaban?

-La base de ese equipo la integraban cuatro jugadores que estaban en el Club desde muy pequeños: Eduardo Flores, Malbernat, Pachamé y Verón. Y después les voy incorporando jugadores.

-¿A quiénes trajo?

-A Eduardo Luján Manera, de Quilmes. A Alberto Poletti, de Sacachispas. A Miguel Echecopar, de Pergamino, que se había ido a probar a Vélez. También al Negro Aguirre Suárez, de Tucumán.

-¿Cobraban?

-Se les pagaba el tren y la comida acá. Al segundo año le dije a Mangano que con el dinero de un jugador de Primera que no jugaba solventábamos todos los gastos. Eso hicimos: todos fueron becados. Primer club en América en becar jugadores juveniles. Recién después se empezó a construir el Demo.

-¿Ahí empezaron sus problemas en Estudiantes?

-Sí, porque yo quería que el techo fuera de losa, para un futuro primer piso. Me peleé con el ingeniero y entonces la dirigencia me dio la razón. Pero quedé desgastado y me fui en 1966.

-Pero antes le recomendó a Mangano traer a Zubeldía...

-En el libro “Hola Míster” que escribió Alejandro Scopelli contaba que en Europa los técnicos se reunían para hablar. Acá nunca pasó por los egos enormes que hay. Por eso me llamó la atención cuando un colega, José Maffei, me contó que se estaban reuniendo con otros técnicos para compartir conceptos. Entre ellos estaba Osvaldo Zubeldía. Cuando a finales de 1964 Mariano Mangano me preguntó no dudé en recomendarlo por sobre el otro candidato que tenía la dirigencia.

-¿Imaginó que ese técnico y sus jugadores tres años después iban a ser campeones del mundo?

-Si te digo que sí, miento.

-¿Le dolió no estar en el Club al momento de todos los logros?

-Y... me hubiera gustado estar no te voy a mentir. La noche cuando Estudiantes le ganó a Platense, en 1967, yo estaba en Rosario Central. Estábamos en una gran cena y viene un hombre del Club y me dice que perdíamos 3-1. Me fui a otro salón, agarré la radio y escuché el resto del partido.

-¿Dónde vivió las finales contra Palmeiras y Manchester?

-Contra Palmeiras fui a la cancha, en La Plata y en Montevideo. Viajé con un grupo de amigos. No me podía perder eso. Las finales contra Manchester no las ví.

-¿Por qué volvió a Estudiantes tras la salida de Zubeldía?

-Me convenció mi hija. No debí hacerlo, porque el equipo no era el de antes. Ya se habían ido varios jugadores. Igual estuvimos a pocos minutos de salir campeones de América. Nacional nos ganó en Montevideo con un cabezazo de Masnic. Todavía sueño con ese partido.

-¿Cuál fue el mejor jugador que vio en Estudiantes?

-Juan Sebastián Verón, lejos, años luz del resto.

-¿Más que el padre o Nolo Ferreira?

-Es que a Nolo Ferreira no lo ví. Los que dicen haberlo visto mienten. Nací en 1927 y en el ‘31 tenía 4 años. Juan Ramón también fue un enorme jugador, pero en una sola función. Su hijo jugaba en toda la cancha.

-¿Quiénes son sus amigos en el fútbol?

-Aldo Pedro Poy, un fenómeno de persona. Juan Ramón Carrasco, excepcional persona. Lo incorporé a Nacional. De Estudiantes me quedaron amistades para toda la vida: Alberto Poletti, Bilardo, Madero, Pachamé, el Bocha Flores, Malbernat y muchos más. Pelusa Bedogni, a quien dirigí en Banfield. Julito Santella, Mateo y el Pato Fillol... Puedo estar hasta mañana nombrando jugadores.

-¿Cómo hicieron sus dos esposas para soportarle el ritmo?

-Fue imposible y lo entiendo. La mamá de mis mellizos me repetía que me iba a arrepentir de por vida de todo lo que había dejado de lado. Recuerdo que ironizaba y me decía, enojada, “no te preocupes por los mellizos, fijate si Avellino ve bien o no”, en relación a un jugador de la época.

-¿Cuántos hijos tuvo?

-Cinco, tres en el primer matrimonio y dos con el segundo. Además tengo ocho nietos y un biznieto.

-¿Hizo dinero con el fútbol?

-Capitalicé clubes y les hice ganar mucho dinero. También ganaron los jugadores. Yo quedé pobre, seco... Pero nadie me puede acusar de nada.

-¿Se arrepiente de algo?

-De nada. Sólo me duele el alma cuando una hija me pide una ayuda económica y no puedo dársela. ¿Sabés que hice una vez? Le hice devolver a mi señora un tapado de piel que un empresario había llevado a casa para convencerme de comprar un jugador. Hoy vivo de una pobre pensión, después de 70 años de trabajo. Pero soy feliz.