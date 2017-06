Trump deja en suspenso su visita a Londres por temor a protestas

| Publicado en Edición Impresa

LONDRES.- El presidente de EE UU, Donald Trump, ha transmitido a la primera ministra británica, Theresa May, que no aceptará la invitación para una visita de Estado al Reino Unido mientras se prevean protestas en las calles, según reveló ayer el diario The Guardian.

Un asesor de Downing Street aseguró al matutino británico que Trump le comentó esos planes a May en una conversación telefónica “hace pocas semanas”, lo que llevó al Gobierno a detener por el momento los arreglos para una visita.

La dirigente conservadora invitó a Trump cuando ambos se encontraron en la Casa Blanca en enero y, según habían adelantado los medios británicos, se preveía que el viaje se produciría en junio o julio. En una rueda de prensa conjunta en Washington tras aquel encuentro, May informó que había extendido una invitación en nombre de la reina Isabel II a Trump y a su esposa Melania, y se declaró “encantada” porque el presidente hubiera “aceptado” la oferta. Según la fuente citada por The Guardian, la primera ministra se mostró sorprendida por la decisión del mandatario estadounidense de frenar su visita.

La posibilidad de que Trump viajara a Londres levantó polémica en el Reino Unido y provocó la reacción, entre otros, del presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, que expresó su “fuerte oposición” a que el mandatario republicano pronunciara un discurso en el palacio de Westminster.

MAS DARDOS A COMEY

En otro orden, Trump arremetió ayer contra el ex director del FBI después del testimonio que dio James Comey hace unos días ante el Comisión de Inteligencia del Senado sobre las conversaciones que tuvo con el mandatario antes de ser destituido en mayo. A través de un mensaje en Twitter, Trump acusó a Comey de “cobarde”.

Aunque muchos republicanos allegados a Trump consideran que el testimonio del ex funcionario es creíble, el presidente ha dicho que lo despidió por mentiroso y “soplón”. En su declaración ante la comisión de inteligencia del Senado, Comey dijo sin vueltas que Trump lo despidió para interferir en la investigación de los vínculos de Moscú con la campaña presidencial de 2016. (EFE y AP)