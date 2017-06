Un elenco juvenil se pone en la piel de San Martín, Belgrano y su época

Una treintena de chicos de distintas escuelas preparan dos musicales sobre los próceres

Las figuras de quienes representan los mayores valores patrios serán encarnadas por estudiantes secundarios que contarán, en versión musical, los acontecimientos más destacados de la historia protagonizada por esos próceres. Tadeo Angheben Martin (17), del Colegio Lincoln, y Federico Strilinsky (16), del Colegio Nacional serán, respectivamente, Manuel Belgrano y José de San Martín en dos sendas obras que se desplegarán, con un nutrido elenco de adolescentes, sobre el escenario del Coliseo Podestá. Los estrenos se prevén según el día que se recuerda, por su fallecimiento, a cada uno de los referentes nacionales: este 20 de junio al creador de la Bandera y el próximo 17 de agosto al Libertador.

A la convocatoria para las audiciones respondieron 120 adolescentes de los cursos de 4º, 5º y 6º año de establecimientos de enseñanza media; después de tres horas de pruebas quedaron 45 y entre ellos, tras una segunda instancia de selección, se definieron los 16 que integrarán, finalmente, el elenco para el musical sobre Belgrano y los 19 que interpretarán la vida de San Martín.

ESTUDIAR PARA CREAR

Ambas propuestas teatrales tienen detrás un trabajo esforzado. Con idea, libro y puesta en escena del grupo La cofradía en pro-testa”, que coordina el compositor y director de coros Gabriel Gestal, tanto “Manuel Belgrano, memorias y olvidos (Un Musical Épico)” como “San Martín… Cuadros del Hombre…El Musical” son el resultado de largas horas de estudio con gruesos tomos en los que se investigó, más que los acontecimientos reconocidos en “la historia oficial” las situaciones personales que atravesaron, en medio de batallas, de luchas políticas internas y de arriesgados viajes, esos dos personajes emblemáticos y clave de los tiempos de formación de la República.

“Para mí es un orgullo y una gran alegría poder meterme en la piel de un personaje como Belgrano. Me gusta mucho la historia en general y en particular la historia argentina, y si bien hace tiempo que sé quién fue él ahora pude conocer más sobre vida privada, sobre esas cosas que no se enseñan en el colegio y que son también muy importantes”, reflexionó Tadeo, a días de salir a escena vestido con una levita que perteneció al Regimiento de Patricios y que fue cedida para la ocasión por el Instituto Belgraniano, que leyó el libro y dio su aval a la trama.

DOBLE DESAFIO

El de “Fede” Strilinsky es un doble desafío. Hará de San Martín en el musical sobre el Libertador, pero también tendrá un papel esencial en el espectáculo sobre Belgrano, donde personificará al alma del prócer. “Tengo alguna experiencia porque estudio teatro desde hace diez años, pero esto es lo más importante que interpreté hasta ahora”, dijo el estudiante del Colegio Nacional.Los dos musicales son apuestas muy particulares. El de Belgrano pone el acento en las vicisitudes personales del prócer, tanto que se lo hace confrontar nada menos que con su propia alma que, por otra parte, aparece como un contrapunto que lo interpela desde la actualidad. Austero como la existencia misma del independentista, el vestuario, salvo por el traje del personaje principal, se resolverá con casacas y pantalones blancos acompañados por alpargatas. Lo distintivo en la obra sobre San Martín será la traza narrativa. Comienza con su funeral en Francia y culmina con su entierro en Buenos Aires; en el medio se desarrolla una serie de cuadros que saltan en el tiempo, con avances y regresiones, que lo muestran, por caso, en una discusión con su hija Merceditas o en la cruzada de atravesar la Cordillera de los Andes.

En cuanto a la obra “San Martin...Cuadros del Hombre” es un musical que rompe con la hegemonía de la línea de tiempo en la vida del eximio general, es una obra con sucesos ocurridos en la vida del General construidos en un espacio atemporal”.

IMPACTADO

Gestal, de reconocida trayectoria en los escenarios porteños, quedó impactado por el material humano que halló entre el centenar de jóvenes que se presentaron para las pruebas. “Me encontré con muchos chicos talentosos, con deseo de avanzar, de crecer, de mostrase, de poder comunicarse. Se les tomaron escenas de la obra, los hice cantar y tuvieron que resolver algunas coreografías. Muchos de ellos incluso nunca habían hecho nada a nivel artístico, pero se ve que buscan un camino expresivo en el arte.

Al respecto, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, Gustavo Silva, destacó: “Por primera vez se realiza un proyecto artístico integral con jóvenes de escuelas secundarias de nuestra ciudad. Lo hacemos en un marco educativo y formativo, artístico y profesional, con la intención de establecer un lazo con nuestros valores más destacables”.

AQUI ESTAN, ESTOS SON

El elenco del musical sobre Belgrano se completa con Manuela Yantorno (16), Colegio Estudiantes; Sofía Tábatha Franks (16), Colegio San José; Alma Eijo (17 ), Monseñor Alberti; Simón Angheben Martin (15), Bachillerato de Bellas Artes; Felipe Bou Abdo (15), Lincoln; y Fernando Santín (17), Escuela Media 22.

También participarán Ignacio De La Cruz Vizcarra (16), del Colegio Sagrado Corazón; Franco Acheme (15), de la EEMN°13; Violeta Trevesán (16), del Instituto Bivongi; Dana Carlotto (13), del Colegio Lincoln; Valentina Plesriak (16), del Colegio Santo Tomás Moro; Abril Couceiro (16), del Colegio San Luis; Martina Laurito (15), del Normal 1; Agustina Mollo (16), del Lincoln; y Bianca Cavallaro (16), del Colegio Centenario.

Los chicos que representarán la historia de San Martín son: Ián Martín (15), Colegio Nacional Rafael Hernández; Abril Couceiro (16), Colegio San Luis; Candela Peralta (15), San Cayetano; Oriana Vercellone (15), Instituto de Enseñanza La Plata; Felipe Bou Abdo (15), Lincoln; Lucas Irazú (16), Colegio María Auxiliadora; Facundo Olivera (16), Colegio Mac Kay; Gabriel Coronel (19), Escuela Secundaria N° 64 Cruce de Los Andes; Martín Ramírez (17), Universitas; Santiago Adet (17), Liceo Víctor Mercante; Mercedes Nitti (16), San José; Josefina Ruiz Rodríguez (16), Instituto de Cultura Itálica; Zoe Roux (16), Normal 3; María Constanza Kavana (15), Instituto de Enseñanza La Plata; Juliana Agostina Alvarez (16), Colegio San Miguel Garicoits; Lola Olguín Suarez (14), Lincoln.

También, se agregó el papel de “Merceditas” que lo personificará Delfina Bernardi (11), que cursa 1° año en el Colegio Santa María de Los Ángeles.

Los dos elencos ingresaron en la cuenta regresiva para poner en escena ambos emprendimientos que tendrán a los dos personajes de la historia nacional como protagonistas.