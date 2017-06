Violencia familiar: en los últimos 9 años hubo 11 mil familias con chicos vulnerados

Fueron casos de abandono, golpes o abusos. En La Plata hay 11 servicios de asistencia

Cuando un nene termina internado en un hospital por golpes o abusos cometidos por su propio entorno familiar, el estupor se adueña de todos. Detrás de eso, hay una compleja trama de circunstancias: ya sea por desidia, por falta de cariño o por ignorancia, hay muchos niños que en su primera etapa de crecimiento están en riesgo. Frente a eso, ¿cómo hace el Estado para articular las acciones y tareas, para prevenir que los nenes sufran situaciones de violencia extrema? ¿O al menos, para intervenir cuando las marcas son visibles y dejan en evidencia el maltrato?

En los últimos nueve años, desde que se empezó a implementar la Ley de Niñez en La Plata, se iniciaron once mil expedientes con menores vinculados a diferentes contextos de violencia.

Especialistas del área coinciden en que “últimamente hay más gente atenta a las señales” que hablan de casos de esta naturaleza respecto de épocas anteriores. Pero desconfían de que en estos años hayan aumentado los episodios.

De todas formas, el panorama preocupa. La violencia de todo tipo, los abusos y los abandonos de chicos en hospitales, en ese orden, figuran entre las temáticas que más se tratan en la Región. La instancia oficial que da la asistencia es la de la oficina de Niñez municipal. En la ciudad y alrededores, funcionan 11 servicios locales. Cada uno apunta a trabajar como un equipo multidisciplinario donde se atienden las diferentes problemáticas vinculadas a niños en riesgo.

La tarea, en muchos casos, es ardua. “Se hace lo que se puede”, admite Rita Figliozzi, titular de esa dependencia comunal. Cada uno de esos grupos de asistencia tiene a su cargo mil expedientes familiares. No todos esos casos están activos: hay situaciones que lograron resolverse, de manera temporal o definitiva. Pero en promedio, unas 150 causas siguen vigentes en cada una de esas jurisdicciones.

Con tres equipos nucleados en el Centro -pero que trabajan con territorios como Gorina, Hernández, City Bell y Gonnet-, los otros ocho grupos se desempeñan en cada localidad que cubren: San Carlos, Villa Elisa, Olmos, Melchor Romero, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos y Tolosa.

Cada servicio local está integrado por tres profesionales (una trabajadora social, una psicóloga y una abogada) más algunos “operadores” que son jóvenes que reciben instrucción sobre temas específicos a la niñez. Ellos cuentan además con el manejo de un mismo código con los menores.

Figliozzi subraya lo importante de esa tarea en conjunto: “Ellos están en la ‘trinchera’, reciben los casos y actúan enseguida. La primera medida es la de buscar a familiares para restituirles a los chicos, si es que pasó algo con los padres o les quitan la guarda. También se lo pueden dar a un referente barrial, que trabaja como la modalidad de una familia ampliada, para que sigan estando en su contexto”, explica la funcionaria.

Como última instancia, el nene (o varios de ellos, en el caso de hermanitos que son trasladados juntos) queda al amparo de una medida de abrigo con intervención judicial. Su destino suelen ser los hogares dependientes de Provincia, en donde permanecen por un tiempo determinado. A veces, se dio el caso en que los chicos fueron devueltos a sus padres si su situación cambió. Si no, quedan disponibles para ser adoptados por otra familia.

“Siempre es fundamental que los chicos no pierdan contacto con el lugar donde crecieron. Por eso hubo veces en que algunos vecinos se hicieron cargo de su guarda”, apunta Figliozzi.

APRENDER A SER PADRES

Los padres, muchas veces responsables por acción u omisión de una situación de riesgo hacia sus hijos, pueden, de alguna forma, rehabilitarse en la tarea de la crianza y el cuidado. Para eso, desde el ámbito provincial se dictan cursos con trabajadores de UNICEF para enseñar a los adultos cómo sostener una paternidad responsable, especialmente orientados a padres “muy poco cuidadosos”.

Un caso reciente fue el de, por ejemplo, los padres de una beba de nueve meses que terminó internada en un hospital con varios golpes, el mes pasado. A la nenita la rescató una mujer, también de Altos de San Lorenzo, que estaba temporalmente a su cuidado, y que al verle moretones sospechó que la sometían a castigos. “Pero no, pareciera ser que los padres no tenían el cuidado suficiente para controlar que no se cayera y se golpeara”, desmiente Figliozzi.

Otras actividades que se impulsan desde los ámbitos especializados es tratar de restituir un ámbito adecuado para que a los chicos los críen y cuiden como corresponde. De ahí que se impulsa a que los padres mejoren la condición edilicia de sus casas y se los incita a que asuman su responsabilidad. Claro que todo se complica si se consideran los contextos de pobreza y necesidad extremas. Así y todo, la misión es que puedan crecer en su barrio, con su gente y sus lazos.

De a poco, la sociedad y el Estado van aceitando el proceso de cuidar y proteger a los chicos, lo más valioso que se tiene de cara al futuro.