La historia del único futbolista argentino que juega en Singapur

En simultáneo a la presencia de la selección argentina en Singapur, trascendió que en ese medio hay un solo jugador argentino que milita y es muy conocido por los aficionados al fútbol.

Como se sabe, el equipo de Sampaoli afrontará mañana el segundo amistoso de la gira y lo hará ante la selección de Singapur.

En ese exótico país hay un solo futbolista argentino que tiene 29 años, nació en Mar del Plata y jugó tiempo atrás en el fútbol de ascenso.

Se trata de Ricardo Sendra, que es el único jugador de nuestro país que juega en la Primera División de Singapur. Ex jugador de Alvarado y Kimberley de Mar del Plata, el futbolista está actualmente defendiendo los colores del Geylang International de la S-League.

Juega allí desde hace cinco años. "Me encuentro muy bien y súper adaptado, aunque al principio me costó bastante porque es una cultura totalmente distinta", dijo Sendra quien además reconoció que "Son otras costumbres, otra forma de vida. Acá por suerte se habla inglés y eso me ayudó".

Sendra, además de jugar en Mar del Plata también lo hizo para Sarmiento de Ayacucho y América de General Pirán.