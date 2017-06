Peña señaló que el acuerdo entre el  Mercosur y la Unión Europea "es vital"

El jefe de Gabinete adelantó que con los países europeos tratarán el tema del cambio climático

Marcos Peña, afirmó hoy que un futuro acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea "es vital, no sólo por la integración económica y lo que puede generar, sino por la defensa de los valores que tenemos que defender en conjunto", entre los que incluyó al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, "al que vamos a seguir empujando juntos".

Peña destacó además el protagonismo de la Argentina en las próximas reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Grupo de los 20, ambos en Buenos Aires, además de la visita que el presidente Mauricio Macri tiene programada para hablar en 2018 ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

Al hablar en el cierre del Foro Argentina-Unión Europea, que sesionó desde ayer en un hotel porteño, el funcionario remarcó que en el último año y medio el país recibió más visitas de jefes de Estado que en las últimas décadas, entre ellas la canciller alemana Angela Merkel la semana próxima, y nosotros también fuimos recibidos porque tenemos la vocación de trabajar juntos".

"Tenemos más para dar al mundo que razones para tener miedo de las amenazas del mundo, y no hay otra manera de erradicar la pobreza y generar millones de puestos de trabajo que integrarnos al mundo", resaltó. El jefe de Gabinete confió en sostener "un crecimiento que no sea de un año o dos, sino genuino y sustentable por varias décadas, para lo cual tenemos que construir confianza en distintos planos, empezando por nosotros mismos: no estábamos condenados al fracaso y la mediocridad".

Peña llamó también a recrear la confianza en el gobierno y las instituciones, y entender que "ese mandato de unir a los argentinos se debe dar no pensando todos lo mismo, sino canalizando las instituciones de la democracia y la Constitución, y admitir las diferencias para enriquecernos y construir consensos y un rumbo común".

Insistió luego en la necesidad de "confiar en el mundo, ya que podemos jugar un papel protagónico", y sostuvo que la confianza "se construye a través de cumplir a palabra". "Así fue que logramos una rápida respuesta que nos permitió ayudar a construir la confianza para salir del default, saldar nuestras deudas y recibirnos con calidez y generosidad", dijo Peña.

Incluyó en ese marco la "vocación de integrarnos a la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) para consolidar las reformas y no como se hizo en el pasado para pretender dar lecciones sobre cómo gobernar el mundo".

Peña señaló que la agenda necesaria incluye "desafíos de emprendedorismo y vocación de desarrollo, pero también reclamos, en la convicción de que los desafíos de la de la globalización los vamos a encarar mejor juntos que separados, sin complejos, sin temores, sin agresiones".

"Tenemos por delante un desafío electoral para reafirmar esto, pero sobre todo hay un gran liderazgo en (el presidente Mauricio) Macri, para que la agenda de transformaciones no se detenga y continúe con el diálogo y el consenso", añadió el jefe de Gabinete. Destacó por último "el rol de las empresas, a través de las inversiones, para dinamizar las oportunidades que tenemos por delante para generar trabajo y hacer un círculo virtuoso de crecimiento".