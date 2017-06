Causa "caranchos": por falta de pruebas excarcelaron a los policías sospechados 

Los dos ex comisarios y el oficial de la Policía bonaerense implicados en la causa conocida como la de "los caranchos" fueron liberados esta tarde por falta de pruebas informaron fuentes policiales. Los efectivos habían sido acusados de derivar sumarios por accidentes de tránsito a denominados “abogados caranchos”, a cambio de dinero, fueron excarcelados hoy por la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, al dictarles la falta de mérito.

Se trata de los ex comisarios Raúl Frare, ex jefe de la comisaría de Villa Elisa; Leandro Sarinas, ex titular de la comisaría de Abasto y del oficial Rodrigo Rocha. Los tres efectivos de la Policía provincial fueron apresados a mediados de mayo por orden de la jueza de Garantías Marcela Garmendia y a pedido del fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3, ambos del departamento judicial La Plata.

Este caso es una derivación de la causa de los sobres y surgió en el medio de las investigaciones y peritajes que se venían haciendo en las escuchas telefónicas que se habían ordenado realizar a nueve comisarios de La Plata con el objetivo de sumar información al proceso.

Un pesquisa precisó que en las escuchas telefónicas que surgieron en la causa a cargo de Martini, “varios de los policías imputados aparecían contactando a abogados conocidos por intervenir en accidentes de tránsito”.

Uno de los policías que aparecía era Frare, quien estuvo detenido en la causa en la que se investigó el hallazgo del dinero provenientes de supuestas coimas a comerciantes y del juego ilegal, pero que recuperó su libertad junto a los otros policías por decisión del Tribunal de Casación bonaerense.

La jueza Garmendia ya había negado la excarcelación a los tres policías, cuyas defensas apelaron y lograron que hoy la Sala III de la Cámara consintiera el beneficio por considerar que "no está probada la materialidad del ilícito".