"Farré hizo eclosión y se disoció de la realidad cuando mató a su mujer" asegura su defensa

El abogado Adrián Tenca, defensor del ex empresario Fernando Farré, afirmó hoy que su cliente "hizo eclosión y se disoció de la realidad" cuando mató a su esposa en un country de Pilar en 2015, en un intento de convencer al jurado de no comprendió la criminalidad de sus actos.

Al término de la última audiencia de testigos en el juicio por jurados que se realiza en los tribunales de San Isidro, Tenca sostuvo que el psiquiatra y la psicóloga que presentó en el juicio "han señalado, a diferencia de las pericias oficiales, que Farré tiene una estructura narcisista de carácter traumática".

Según el defensor, "este trauma lo ha venido acumulando por distintas circunstancias a través de bastante tiempo atrás antes del hecho". "Es decir, que por determinadas circunstancias, que pueden ser de ese momento o anteriores, hizo eclosión ese día y se disoció de la realidad", sostuvo Tenca.

Al respecto, explicó que "vio la realidad a través de una película y eso le impidió comprender la criminalidad de sus actos y comprender sus acciones", lo que implicaría que es inimputable y debería ser declarado no culpable por ese motivo, ya que la autoría del hecho no está en discusión. No obstante, Tenca dijo que -además de esa postura- en los alegatos del lunes próximo también planteará que Farré cometió el femicidio en estado de "emoción violenta".

"La inimputabilidad arrasa con los frenos inhibitorios, por eso es inimputable, mientras que la emoción violenta lo que hace es no arrasarlos, pero los disminuye de una manera importante, de modo tal que no se pueden controlar los impulsos, por eso es un homicidio atenuado", explicó.

Si Farré es declarado "inimputable" por los jurados, deberá ser enviado a un neuropsiquiátrico y si, en cambio, es considerado "imputable" se deberá analizar si comprendió todo lo que hacía, lo que implicará una condena a prisión perpetua, o si actuó bajo "emoción violenta", que atenúa la pena a entre 10 y 25 años.