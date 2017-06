Lamothe: “No hubo terceros en discordia”

| Publicado en Edición Impresa

Esteban Lamothe habló con los medios luego de que se conociera su separación de Julieta Zylberberg, y muy enojado negó que Griselda Siciliani fuera tercera en discordia.

“Mi separación o mi distanciamiento de ella tiene que ver con la pareja, con el tiempo, cosas nuestras que tampoco vamos a contar. Es una separación de común acuerdo, con cariño, amor y respeto porque tenemos un hijo. No es que me fui de mi casa a los gritos pegando un portazo. Eso tal vez es lo que más les rendiría a ustedes. Pero es un caso lo menos morboso del mundo. Es una especie de separación para ver qué nos pasa. Pero sin terceros en discordia de mi lado ni del lado de ella”, dijo el actor que brilla en “Las Estrellas”.

Y consultado sobre las versiones concretas de relación con la ex de Suar, lanzó que “me estoy separando porque tengo diez años de pareja, no por Griselda. Con Griselda no estuve, no estoy ni voy a estar. Si me quieren seguir los próximos meses, síganme y se van a dar cuenta solos”.

Lamothe, además, negó haberse encontrado íntimamente con Siciliani la semana pasada: “eso es una pelotu... atómica, no sé quién la dijo. Me la crucé en un pasillo, la saludé. Ahora, si ustedes de un cruce en un pasillo arman una historia de amor, son unos genios. La saludé y seguí para otro lado”, tiró, y también negó un romance con su compañera de elenco Celeste Cid como detonante de la separación.

“Y sí, ¿qué van a decir? Pobre Celeste. Que den vueltas todos los nombres que tengan que dar vueltas, pero nunca van a chocar conmigo”, tiró el intérprete.