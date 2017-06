Laurita amenaza con bajarse del “Bailando”

| Publicado en Edición Impresa

Laurita Fernández abrió el “Bailando” con su ex, Fede Bal, y pasó un muy mal momento ante las preguntas de la prensa sobre la extraña situación: hasta terminó insultando y pidiendo disculpas, todo en el mismo momento. Y, por este remolino de emociones y preguntas que le provoca bailar con Fede, la rubia analiza la posibilidad de abandonar el “Bailando”.

“En la pista no quería llorar, no me quería poner mal. De hecho, tampoco quería hablar de los motivos de la separación. Pero hubo un momento en que se decía tanto, era una ensalada, y para mí era todo tan claro, que decía ‘¡basta, por Dios! Basta de dar vueltas’. O sea, pasó esto, esto y esto. Y por eso estamos así. Listo, que no se hable más. Es un tema que a mí me angustia y me pone mal”, aseguró Laurita en una entrevista para “Los Ángeles de la Mañana”.

“Después de bailar, cuando me aflojé, estaba haciendo las notas y me empezaron a preguntar por las fotos (de Marcasoli) de la pantalla. Yo traté de tomármelo con humor, sino tendría que haber agarrado un bate de baseball y romper todas las pantallas”, confesó y advirtió: “Yo traté de bancarlo, escuchándolo, pero era para empezar a pelearnos en vivo y no quería hacer terapia ahí…. Yo sabía que en las primeras galas se iba a hablar. Espero que después no se siga hablando del tema, porque no voy a poder seguir trabajando junto a él. La voy a pasar pésimo y prefiero elegirme yo, más allá de cualquier trabajo”.