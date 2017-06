Murió el línea que no vio la "Mano de Dios" de Diego en el Mundial de México

Murió Bogdan Dochev, el juez de línea que no vio la célebre "Mano de Dios" de Diego Maradona en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial de México 1986 frente a Inglaterra.

La noticia fue dada a conocer por la unión Búlgara de Fútbol a la que pertenecía el asistente.

"Me acusaron cuando yo no era culpable", dijo siempre Dochev quien integró la terna arbitral en el histórico partido junto a Berny Ulloa( de Costa Rica y el tunecino Ali Bin Nasser.

El línea quedó señalado como uno de los actores principales del primer gol de Diego. En el salto, el argentino tocó la pelota con la mano para dejar desairado al aquero Peter Shilton. Después de convalidarse el tanto, los jugadores ingleses protestaron largamente.

"No me gusta hablar de La Mano de Dios, ya que yo siempre fui honesto digan lo que digan de mí", señaló hasta el cansancio Dochev, que siempre insistió que no vio la mano de Maradona.

Y se recuerda que era tal su convencimiento que nunca quiso reencontrarse con Diego. "Me marcó para toda la vida por su culpa. Me acusaron cuando yo no era culpable", señaló.