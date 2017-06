Para verte gambetear

El fútbol femenino es el deporte a nivel mundial que más creció en la última década. Se cree que, en los últimos años, se multiplicó en 400%. La ciudad se hace eco del avance con jugadoras de selección, campeonas en otros países y la multiplicación de torneos amateurs y picados

| Publicado en Edición Impresa

Por FACUNDO ARROYO

Lucía Marini no había tenido una buena semana. Hacía tiempo que tenía el honor de jugar en el club de la que es hincha. La camiseta de Estudiantes de La Plata le quedaba algo holgada pero la firmeza de su trote disimulaba el detalle de la vestimenta. El partido contra Puerto Nuevo se estaba complicando y ella lo sabía. Lucía pasó al ataque, fue a buscar algo inusual. El centro superó a toda la defensa rival y, en segundos, quedó frente a la arquera. Definió sobre el palo. Fue el primer gol en el club de sus amores.

Durante la última década, el fútbol femenino creció exponencialmente a nivel internacional. Si bien no tiene el desarrollo y la infraestructura de Norteamérica, Europa o Japón, se expande con fuerza en una región dominada por el ámbito masculino. Desde la frontera norte de México hasta el sur de Argentina, cada vez son más las mujeres que se animan a incursionar en campos de juegos que hasta no hace mucho tiempo eran considerados exclusivos de machos.

En México, Colombia o Venezuela ya se crearon a partir de este año Ligas profesionales femeninas. Aunque el fenómeno lejos está de limitarse al sector federado o competitivo. En clubes, parques o canchas de alquiler, cada vez son más las mujeres que deciden mejorar técnicamente con el fútbol y combatir los prejuicios. “El crecimiento del fútbol femenino se da por el papel cada vez más protagónico de la mujer en la sociedad, sobre todo en la última década”, explica Bettina Stagñares, Directora Técnica de Estudiantes de La Plata, ex Ayudante Técnica de la Selección Argentina de fútbol femenino y única técnica mujer de AFA.

La ciudad de La Plata no es ajena a ese enorme desarrollo futbolístico. Basta con salir a caminar por las ramblas de las Avenidas 32, 31 y 72 para evidenciar que ya no sólo se arman “picados” de hombres. Los hay de mujeres y también mixtos. El folklore del fútbol argentino rompe estigmas y derriba muros, hay fútbol para todos y todas. “Este deporte es lo más lindo que te puede pasar”, grita una mujer con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata desde la cancha improvisada que hay en calle 32 a la altura de 18.

“Si bien de chica siempre jugaba con mis primos y amigas, arranqué hace dos años y medio en Villa San Carlos cuando terminé de cursar en la facultad. Antes no me daban los tiempos. Me di cuenta, por ejemplo, que en mi caso me faltaba mucho estado físico, le metí mucho trabajo a eso y además a la técnica y táctica para poder acomodarme a jugar fútbol 11. La verdad es que lo tomo con mucha responsabilidad, como casi todas las chicas que forman parte los planteles que compiten en AFA”, explica Marini que acaba de regresar de entrenar con el plantel de Estudiantes. De la ciudad de La Plata, los dos únicos equipos que compiten en AFA son los que ella integró.

Hace poco más de un año, La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) dio el primer paso hacia la institucionalización del deporte y creó su dirección de fútbol femenino, a cargo de la ex jugadora paraguaya Lorena Soto. Durante el 2016, profundizó su propuesta al anunciar que los clubes masculinos que no tengan equipos femeninos no podrán participar en las competencias internacionales, esto incluye Copa Sudamericana y Libertadores. Dos certámenes que se encuentran en el podio competitivo del contexto argentino. Bettina Stagñares, que lucha hace tiempo por el reconocimiento del fútbol femenino, se lamenta: “Las instituciones que dependen del deporte no están a la altura del crecimiento del fútbol femenino. Creo que con la bajada de línea de Conmebol recién le van a dar el valor y la importancia que tiene. Es lamentable que sea así, pero bueno...”.

***

En el predio del torneo El Campito (La Granja) hay un equipo reunido cerca de un arco de fútbol 7. La capitana es rubia, su camiseta violeta -con detalles turquesas y naranjas- tiene estampado el número cinco. Las compañeras la escuchan atentamente y una que estira el gemelo izquierdo le mira de reojo los botines mientras habla; los hunde en el pasto, se ensucian con barro. El Día espera a que termine la charla para acercarse. La arenga se extiende. Cuando se dispersan, se acerca la capitana y dice amablemente: “Disculpanos, vamos a tener que hablar después, estamos por jugar un partido importante”.

“La verdad es que me encanta que haya crecido el fútbol femenino. Nos demuestra que las mujeres tenemos derecho a hacer lo que nos gusta, a no sentirnos discriminadas”, dice Mabel Rolón, que si bien en la actualidad juega en el Club Tolosano y compite en la liga Amateur Platense, antes fue jugadora de equipos plenamente amateurs. “Siento que antes no se valoraba mucho a la mujer, cosa que si decías Quiero jugar al fútbol se te cagaban de risa y te mandaban a lavar los platos. Ahora que estamos en el Siglo XXI, cambiaron mucho las leyes y las mujeres se animaron a mostrarse más y a hacer valorar sus derechos”, cierra la jugadora que supo participar del equipo Las Pumitas, una iniciativa independiente de mujeres que armaron un equipo para aprender a jugar al fútbol.

“Viví, por suerte, el proceso entero. A Las Pumitas las entrené desde el minuto cero. Desde que un grupo de chicas dijo: queremos jugar al fútbol. Arrancamos, en ese sentido, con los principios básicos del deporte: manejar la pelota, pegarle al arco, hablar un poco de la técnica y la táctica adentro de la cancha. El proceso de aprendizaje se dio muy rápido, eso fue realmente sorprendente, su capacidad de incorporar el deporte a sus vidas fue mucho más rápido que la que le puede llevar hacerlo a un hombre”, explica Luciano Bogado, ex técnico de Las Pumitas.

Bogado, que supo jugar al fútbol en la Liga Amateur Platense detrás de los colores de Nueva Alianza, se entusiasma: “Esto empezó en torneos chicos, en fútbol 5 y de 7 y después fue creciendo. El Municipio ha organizado un torneo que se llama El único. Fue tanta la repercusión que los clubes de la liga incorporaron sus equipos femeninos de primera y hasta algunos ya cuentan con plateles para la reserva. Es impresionante la cantidad de chicas que están jugando al fútbol”.

El fútbol femenino crece cada año en Argentina un 400 por ciento, aunque no hay cifras reales porque la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) no tiene registro, esas estimaciones se sondean en base al crecimiento de escuelas, torneos y turnos pedidos por parte de las mujeres. A nivel sudamericano las ligas que se toman como referencia son las de Venezuela y Colombia. Ambas ya cuentan con torneos oficiales de primera división y son cuna de exportación de las primeas jugadoras estrellas a nivel internacional. Con respecto a Europa, el modelo al que todas prestan atención se da en España mediante la liga Iberdrola. De todas formas, ese contexto presenta anomalías que llaman la atención de todo el mundo periodístico. La más importante es que la superpotencia de Real Madrid se ha negado sistemáticamente a presentar un equipo de fútbol femenino. ¿Qué tipo de estructura deportiva es la que se lo impide?, ¿o es un problema social?

“Me parece fantástico lo que pasa con el fútbol femenino aunque falta un montón. Los clubes deberían darle desarrollo. Las ganas de las chicas jugando es importante, pero no es todo”, dice Matías Luise, árbitro de liga local y provincial. “En el plano institucional que no existe el apoyo suficiente. Todavía, el machismo sigue abarcando el mundo del fútbol (amateur, profesional)”, se explaya Luise y advierte: “Hay personas que todavía miran raro que en una plaza se arme un partido de mujeres. Todavía nos falta y obviamente se traslada al plano institucional. Las instituciones no quieren invertir ni tiempo, no sólo se trata de dinero. En este momento, las chicas tienen que gestionarse todo, ellas son el impulso del deporte y las responsables del crecimiento”.

Mabel Rolón sale a la cancha todas las semanas. Su entrenamiento es exigente y responsable. Dice que es fundamental, pero se sincera cuando cuenta que sin el apoyo de su familia no podría seguir jugando al fútbol. Ahí se ve a la jugadora de Tolosano pisar el césped de su cancha y saludar a los suyos desde el alambrado antes que a cualquiera. “Es muy difícil pensar el fútbol en cuanto al apoyo institucional, varios clubes se enfocan solo en el masculino y les da igual si estamos o no. A los clubes no les interesa la inclusión del fútbol femenino, estuve en situaciones donde no nos quisieron prestar la cancha o los materiales para entrenar y nosotras mismas tuvimos que traerlos de casa para poder hacerlo”.

La carrera de Roxana Vallejos es extensa. Inició su actividad profesional en el club Independiente de Avellaneda, fue seleccionada en la sub-17, sub-20 y en la selección mayor y luego viajó a jugar a Costa Rica, lo hizo durante siete años. Entre otros equipos, jugó en Desamparados donde salió campeona por primera vez. Después fue a Cartago donde nuevamente se coronó. Jugó en San José y cuando retomó la actividad en Argentina lo hizo en Estudiantes de La Plata, pasó por Boca Juniors y durante este último tramo volvió al equipo Pincha rata. “A nivel nacional perdimos mucho tiempo, estuvimos, por así decirlo, en manos incorrectas que hicieron que el fútbol femenino no tenga el crecimiento que necesitaba para poder llegar a estar vigente entre las potencias. Aún así, tenemos muchas jugadoras que nos representan en otros países, están haciendo allá lo que acá todavía no se pudo lograr”, explica Vallejos a El Día a la vez que aclara que este será su último año como jugadora profesional. “Estoy a punto de recibirme de DT para primera división de fútbol AFA”, aclara mientras se evidencia que una nueva referente asoma para el desarrollo del fútbol femenino en Argentina.

***

Rock and gol es un predio compuesto por cuatro canchas de fútbol sintético para equipos de siete jugadores o jugadoras. Queda en 520 entre 19 y 20. Cuando se termina un partido, una chicharra suena de manera intermitente. Es miércoles y el reloj acaba de marcar las 20 PM, el partido de los muchachos terminó 9 a 6. Al equipo perdedor le faltó un jugador. “Es difícil encontrar amigos que puedan venir un miércoles a esta hora”, dice Matías, integrante del equipo derrotado. Cuando se vacía la cancha, entran 14 chicas y dos se quedan afuera. “Vinimos por si faltaba alguna o para entrar un rato”, dice Lorena que, por más que no juegue de arranque, ya tiene sus botines atados.

“Algo está cambiando, no sé si es por la nueva reglamentación de Conmebol, por difusión, por la cantidad de nenas que van a los clubes a preguntar si tienen fútbol femenino, pero algo está cambiando. Hoy todavía estar en un club no te garantiza tener el apoyo necesario, carecemos de espacios para poder entrenar, contar con los implementos necesarios, tener una escuela de formación. Necesitamos de más respuestas concretas para empezar a mejorar y despegar, ojalá eso cambie realmente”, dice Roxana Vallejos.

“Habría que darle otro rol a la mujer en el fútbol, pero como sabemos, su rol en esta sociedad también atrasa por todos lados. Y, en efecto, se refleja en este caso en el fútbol”, explica Luise, que además de árbitro es Comunicador Social. “No hay mujeres conduciendo programas de fútbol, hay pocas comentaristas, no hay programas de radio donde una periodista lleve las riendas, en Fox y TyC Sport no hay predominancia -ni mucho menos- de mujeres periodistas. Todavía creemos que el hombre, por ser hombre, sabe mucho más de fútbol que una mujer”, concluye. “Los medios son totalmente ajenos al tema. En realidad… ¿será que no vende?”, se pregunta de manera retórica la DT de Estudiantes de La Plata.

El avance, entonces, es más cultural que institucional. De todas formas, la ciudad duplica sus picados, torneos y cronogramas de fechas de fútbol. Hasta el momento hay 22 clubes anotados en la Liga Amateur y 11 en LIFIPA. La pelota no para de girar, ¿se estará formando en La Plata la futura Messi?