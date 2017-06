Sin acuerdo salarial a la vista se cocina un paro nacional docente

Vidal insiste en la vía del diálogo pero los gremios ven muy lejano llegar a un consenso

| Publicado en Edición Impresa

Todo indica que será muy difícil evitar un paro docente. Y es que la medida de acción directa que vienen insinuando los gremios bonaerenses ante la falta de convocatoria por parte del gobierno y de una oferta que supere la pauta del 20% podría “cruzar los límites de la Provincia”. Ayer, altas fuentes sindicales dijeron a este diario que “la huelga podría ser nacional”.

“Hasta ahora (por ayer a la tarde) no existe ningún avance con el gobierno de (María Eugenia) Vidal. Siguen estancados en el 20% de incremento salarial para 2017 y sólo ofrecen mejorar la suma en negro que se pagaría por única vez en concepto del poder adquisitivo que se perdió en el 2016”, indicó la fuente consultada.

No es casualidad que en la víspera Vidal haya reiterado nuevamente que quiere seguir dialogando con los gremios y que no tiene en mente sacar el aumento por decreto: el clima está tenso.

Desde Bahía Blanca, la primera mandataria provincial afirmó que continuará “convocando al diálogo” a las organizaciones docentes hasta lograr un acuerdo, al tiempo que aseguró que no va a “imponer una paritaria”.

“No voy a imponer una paritaria por decreto. Voy a seguir convocando al diálogo” a los representantes gremiales de los docentes de la provincia de Buenos Aires, señaló la gobernadora tras participar de las jornadas de capacitación para directores y editores de medios organizada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

“Se han logrado objetivos centrales: seguir dialogando, poder poner en una mesa nuestras diferencias y tratar de lograr un consenso, pero con los chicos en las aulas”.

Los dirigentes de los seis integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (Feb, Suteba, Amet, Sadop, Uda y Udocba) piensan todo lo contrario y lo han dicho a viva voz en la masiva clase pública que realizaron anteayer y por las redes sociales.

“A un mes de la última convocatoria del gobierno y a cuatro de la primera reunión paritaria, tenemos que dar explicaciones (por nuestras acciones) pese a que nos hacen propuestas de aumento salarial miserables, tenemos que explicar que un docente gana 9.800 pesos”, dijo la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, durante el acto en la capital federal.

“El diálogo por el diálogo mismo no sirve más que para la foto. Ya estamos en junio y no llegamos a un acuerdo paritario, mientras desde el gobierno siguen hablando de diálogo. Esta situación es inédita”, expresó un líder de otro sindicato.

Petrocini, muy cautelosa a la hora de hablar de medidas de fuerza, el jueves no anduvo con vueltas al advertir que no descarta “un paro antes de las vacaciones de invierno y no comenzar las clases tras el receso”.

Vidal, en tanto, volvió a resaltar los pagos a cuenta de futuros aumentos. El gobierno ya hizo dos. Los gremios los calificaron como “migajas”.