Desde el Gobierno sostienen que se debe poner fin a la corrupción para "tener viabilidad económica"

Así lo postuló la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti que también se refirió a la situación judicial de Julio De Vido

La vicepresidenta Gabriela Michetti advirtió hoy que "no podemos seguir adelante como país" ni "tener viabilidad económica" si "no tenemos primero una vuelta de página en el tema corrupción".

Michetti sostuvo que para que lleguen las "inversiones de las empresas más importantes, de las que generan empleo, las que dan trabajo a los proveedores" el "tema de la corrupción, de la transparencia, es fundamental".

En declaraciones a radio Mitre, la vicepresidenta dijo que si no se avanza en la lucha contra la corrupción "no podemos seguir adelante como país y no tenemos viabilidad económica si no tenemos primero una vuelta de página en el tema corrupción".

"HAY PERSONAS QUE SIGUEN GENERANDO PROTECCIÓN EN TORNO A DE VIDO"

Michetti advirtió también que hay personas "que siguen generando protección" en torno al ex ministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista Julio De Vido ante las causas judiciales en su contra, y cuestionó a la procuradora Alejandra Gils Carbó por la "lentitud" en el avance del caso Odebrecht.

"Hasta ahora no se vio un dinamismo ni una actitud proactiva desde la Procuraduría y yo creo que es bastante razonable porque lo que estamos investigando, que va de 2007 a 2014, es un periodo que toma a todos los funcionarios del gobierno anterior", enfatizó.

Consultada sobre la acusación de la diputada Elisa Carrió de una supuesta protección a De Vido para que no vaya preso, Michetti respondió que "seguramente hay un sistema de protección de todo lo que fue el sistema de corrupción que había en Argentina en el gobierno anterior".