El Pincha va con equipo completo ante Lanús en La Fortaleza

Estudiantes de La Plata, que ya recuperó a tres jugadores del seleccionado argentino Sub 20, se enfrentará hoy por la 27ma. fecha del torneo de fútbol de Primera División ante Lanús.



El Granate y el Pincha jugarán desde las 20 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, con arbitraje de Ariel Penel, con transmisión de Canal 13.



En Estudiantes, el DT Nelson Vivas realizará tres cambios: volverán al equipo titular el volante Santiago Ascacibar, el defensor Juan Marcos Foyth y el delantero Javier Toledo, en lugar de Israel Damonte, Jonathan Schunke (suspendido) y Lucas Viatri (esguince de tobillo).



Una cuarta variante en relación al once titular que salió en la victoria pasada ante Unión de Santa Fe, Lucas Rodríguez por Juan Ignacio Cavallaro. Ascacibar, Foyth y Rodríguez terminaron su actuación en el Mundial Sub 20 en Corea del Sur y con la camiseta "Pincha" tuvieron su última participación en la fecha 23 en el empate 0 a 0 ante Boca en el Estadio Ciudad de La Plata, donde los tres fueron titulares.



Luego del choque ante Lanús, el "Pincha" jugará el domingo 11 de junio por Copa Argentina contra Pacífico de Villa Alvear y posteriormente encarará la recta final del torneo, dónde buscará meterse entre los primeros cinco para lograr el pasaporte a la Copa Libertadores 2018.

El técnico de Lanús, Jorge Almirón, no podrá contar con los delanteros Lautaro Acosta y Alejandro Silva para recibir a Estudiantes.



Hernán Toledo ocuparía el lugar de Acosta, mientras que Almirón definirá el reemplazante de Silva por derecha entre Ciro Rius y Marcelino Moreno.



Lanús, que marcha décimo con 42 puntos en la tabla de posiciones (a 11 del líder Boca), y Estudiantes (quinto con 47 unidades) jugaron 120 partidos en el historial de Primera. Los de La Plata ganaron 52 veces, Lanús festejó en 32 oportunidades y empataron en 36 ocasiones.



Formaciones-



Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Marcelino Moreno o Ciro Rius, José Sand y Hernán Toledo. DT: Jorge Almirón.



Estudiantes de La Plata: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Juan Foyth, Leandro Desábato y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Bautista Cascini y Lucas Rodríguez, Juan Cavallaro; Juan Otero. DT: Nelson Vivas.



Árbitro: Ariel Penel.